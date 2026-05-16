ΣΑΒ.16 Μαΐ 2026 21:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Super League: Αναβλήθληκε λόγω βροχής το Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
Super League
clock 20:25 | 16/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η έντονη βροχόπτωση που έχει πλήξει την κεντρική Μακεδονία είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει στην αναβολή του παιχνιδιού ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League.

Το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών λόγω του νερού που είχε πέσει είχε μετατραπεί σε... πισίνα. Ο διαιτητής Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία βγήκε σχεδόν 15 λεπτά πριν από την κανονική ώρα έναρξης του αγώνα (19:00) για να πετάξει την μπάλα σε διάφορα σημεία του αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα, όμως, δεν τσουλούσε και δεν αναπηδούσε όπως προβλέπει ο κανονισμός, με συνέπεια ο διαιτητής να αποφασίσει την αναβολή του αγώνα.

Πλέον, η διοργανώτρια αρχή (Super League) καλείται να αποφασίσει πότε θα οριστεί εκ νέου το παιχνίδι.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πανσερραικός Παναιτωλικός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis