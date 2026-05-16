ΒΟΑΚ: Χρειάζεται άμεσα κλάδεμα ...

Ανησυχία προκαλεί σε οδηγούς η εικόνα σε τμήμα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου–Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Χερσονήσου, όπου σύμφωνα με επιστολή αναγνώστη και σχετικό φωτογραφικό υλικό, πρέπει να υπάρξει άμεσα καθαρισμός.

Όπως καταγράφεται στις εικόνες, κλαδιά έχουν αναπτυχθεί και εισχωρούν στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χώρο και δημιουργώντας συνθήκες μειωμένης ορατότητας και πιθανής επικινδυνότητας για τους διερχόμενους οδηγούς.

