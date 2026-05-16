ΟΦΗ: Με απουσίες κόντρα στο Βόλο - Κεκλεισμένων των θυρών το τελευταίο φετινό ματς

Με προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (16/5) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την αναμέτρηση της Κυριακής (17/5, 17:00, COSMOTE Sport 4) με τον Βόλο στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 5-8 της Super League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θέλει να κλείσει τη σεζόν με νικηφόρο αποτέλεσμα , σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον αλλά και χωρίς κόσμο λόγω της τιμωρίας του ΟΦΗ.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Ζήσης Καραχάλιος, καθώς και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο οποίος συμμετείχε μόνο σε μέρος της προπόνησης. Παράλληλα, οι Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης και Γιάννης Χριστόπουλος συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα και δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση.

Για λόγους τακτικής εκτός έμειναν επίσης οι Μανόλης Καλαφάτης, Ίλιγια Βούκοτιτς και Φιλίπ Μπαϊνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε 23 ποδοσφαιριστές για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, οι οποίοι είναι οι εξής: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ανδρούτσος, Χνάρης, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομάνο, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσίδο και Ισέκα.

Με 17 παίκτες ο Βόλος στο Ηράκλειο

Την προετοιμασία του για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ 5-8 της Super League ολοκλήρωσε ο Βόλος, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ την Κυριακή, στο τελευταίο της παιχνίδι για τη φετινή διαδικασία των πλέι οφ 5-8, με τον Έλληνα τεχνικό να ανακοινώνει αποστολή 17 ποδοσφαιριστών.

Στην αποστολή των Θεσσαλών συμμετέχουν οι: Μορέιρα, Παπαθανασίου, Κοτούκας, Μύγας, Αμπάντα, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Βαϊνόπουλος, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου και Ουρτάδο.