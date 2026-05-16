Γαλάζια Πατρίδα: Η Ελλάδα πρέπει να είναι πανέτοιμη -Πιθανές υβριδικές απειλές από τους γείτονες

Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν κατάφερε να αποκτήσει το χαρακτήρα μιας περιφερειακής δύναμης, αφού απέτυχαν οι προσπάθειές της να παίξει το ρόλο του διαπραγματευτή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αλλά και να συμβάλλει στον τερματισμό της εμπόλεμης σύρραξης στον περσικό κόλπο, οδήγησε το καθεστώς Ερντογάν στο να θεσμοθετήσει νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Ο διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα Ψηφιακών Διεθνών Σχέσεων, Υβριδικών Απειλών και Παγκόσμιας Ασφάλειας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αθανάσιος Μποζίνης, σημειώνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και αφού μελετήσει διεξοδικά όλες τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου νόμου, να ενεργοποιήσει τις συμμαχίες της, στηριζόμενη στο διεθνές δίκαιο.

Ο ίδιος τονίζει ακόμα ότι η μέχρι στιγμής αντίδραση της χώρας μας στις επίσημες θέσεις της κυβέρνησης της Τουρκίας αναφορικά με το νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» ήταν προσεκτική και σωστή. Σημειώνει ακόμα ότι αυτήν τη στιγμή κανένας δεν μπορεί να εκφραστεί με βεβαιότητα για τις επιδιώξεις και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας σχετικά με το συγκεκριμένο νόμο, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί μία ή περισσότερες υβριδικές απειλές από τους γείτονες προς τη χώρα μας.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτήν τη στιγμή ο πλανήτης βρίσκεται εν μέσω δύο περιφερειακών πολέμων και η κατάσταση είναι πολύ ρευστή. Στο πλαίσιο αυτό η Άγκυρα επιχείρησε να ισχυροποιήσει τη θέση της ως περιφερειακή δύναμη, όμως, οι προσπάθειές της δεν στέφθηκαν από επιτυχία, ούτε ως διαπραγματευτής στη σύρραξη Ρωσίας - Ουκρανίας ούτε όταν επιχείρησε να σταματήσει τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Έτσι, προσπαθεί με κάποιο δικό της τρόπο να ερμηνεύσει το διεθνές δίκαιο, προσαρμόζοντάς το στους δικούς της σχεδιασμούς, με στόχο και πάλι να αποκτήσει το χαρακτήρα περιφερειακής δύναμης», σημειώνει στο ethnos.gr ο κ. Μποζίνης.

«Άγνωστες οι στοχεύσεις των γειτόνων»

Κατά τον ίδιο, δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας πολλές από τις λεπτομέρειες που θα περιλαμβάνει ο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε, σε ποιο βαθμό θα στοχοποιηθεί η χώρα μας από τους γείτονες. Για παράδειγμα, όπως λέει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μπορεί, μέσω του νόμου τους, οι Τούρκοι να διεκδικήσουν με πιο επιτακτικό τρόπο την αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ή να θέσουν ζητήματα στο καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο.

«Η Τουρκία μπορεί να θέσει νέα θέματα casus belli, μπορεί να θέσει χίλια δυο ως θέματα διεκδίκησης. Εκείνο που γνωρίζουμε και αποτελεί γεγονός, είναι το ότι η Τουρκία ανέβασε τους τόνους, από τη στιγμή που επίσημα, με θεσμοθέτηση νόμου, προβάλλει διεκδικήσεις. Θεωρώ ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν σε αύξηση της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας, για να προσπαθήσουν να περάσουν ως νόμιμα, όλα όσα θέλουν να θέσουν», λέει ο κ. Μποζίνης.

Στο πλαίσιο αυτό ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα οφείλει να αντιδράσει, αφού πρώτα εξετάσει προσεκτικά και διεξοδικά τις όποιες διεκδικήσεις θα θέσει η Τουρκία.

«Η αντίδραση της χώρας μας θα πρέπει να γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο σέβεται απολύτως η Ελλάδα, όπως σέβεται, βέβαια και τις διμερείς συνθήκες. Η Ελλάδα θα έχει όλο το χρόνο να δείξει τις προθέσεις της ότι δε θα αποτελέσει θύμα παραπληροφόρησης της Άγκυρας και όσων σκέφτονται οι Τούρκοι, ώστε να αλλάξουν το status quo στο Αιγαίο. Εκτιμώ ότι η μέχρι τώρα στάση της χώρας μας στο συγκεκριμένο θέμα ήταν σωστή, ήταν αυτή που έπρεπε να τηρήσει. Πρέπει να συνεχίσει η χώρα μας να είναι πανέτοιμη, για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας. Μαζί με τους συμμάχους μας να ατονήσουμε τις επιδιώξεις των γειτόνων μας», υποστηρίζει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

«Πιθανές οι υβριδικές απειλές»

Τέλος, ο κ. Μποζίνης θεωρεί ως πολύ πιθανή εξέλιξη την εμφάνιση διάφορων υβριδικών απειλών από την πλευρά της Τουρκίας προς τη χώρα μας.

«Για παράδειγμα, μέσω του νόμου τους οι Τούρκοι μπορεί να θέλουν να παραπληροφορήσουν και να περάσουν ότι η Ελλάδα δε σέβεται το διεθνές δίκαιο, σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές. Δε χρειάζεται πλέον να πέσει σφαίρα, για να υπάρξει μεγάλη ένταση. Οι υβριδικές απειλές είναι γεγονός και πιστεύω ότι θα προχωρήσει σε τέτοιες η Τουρκία, όπως έκανε στις αρχές του 2020 με τους μετανάστες στον Έβρο. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν ξανά τέτοιες καταστάσεις και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, για να τις αντιμετωπίσουμε», καταλήγει ο διεθνολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

