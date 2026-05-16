Τζάμι ντους χωρίς άλατα: Απλή λύση με υλικά που ήδη έχετε

Τα άλατα στο τζάμι του ντους αποτελούν ένα από τα πιο συχνά προβλήματα στο μπάνιο, ιδιαίτερα σε περιοχές με σκληρό νερό, όπου τα υπολείμματα ασβεστίου και μαγνησίου αφήνουν θαμπάδες και λευκά σημάδια στις γυάλινες επιφάνειες. Σύμφωνα με ειδικούς και την U.S. Geological Survey, η συσσώρευση αυτών των μεταλλικών στοιχείων είναι αναπόφευκτη, ωστόσο μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλές οικιακές λύσεις.

Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους περιλαμβάνει μείγμα ίσης ποσότητας λευκού ξιδιού και υγρού πιάτων , το οποίο δρα διαλύοντας τις επικαθίσεις. Το διάλυμα εφαρμόζεται απευθείας στο τζάμι, τρίβεται με μαλακό σφουγγάρι ή εργαλείο καθαρισμού και αφήνεται λίγα λεπτά ώστε να δράσει πριν ξεβγαλθεί και γυαλιστεί. Για συντήρηση, προτείνεται η χρήση σπάτουλας μετά από κάθε ντους, ώστε να απομακρύνεται το νερό πριν στεγνώσει και δημιουργήσει νέους λεκέδες.