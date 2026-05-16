Ηράκλειο: Κλείνει η συμβολή Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων λόγω ασφαλτόστρωσης

Οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Παπανδρέου / Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και θα συνεχιστούν την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου.

Πιο συγκεκριμένα:

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων. Από τη Δευτέρα 18 Μαίου 2026 και την Τρίτη 19/5, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

