Χρονοπούλου: «Η μητέρα που έχει παιδί με αναπηρία δεν ξεπεζεύει ποτέ»

Η Νένα Χρονοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, με αφορμή μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Μητέρας Παιδιού με Αναπηρία και αναφέρθηκε στον γιο της.

«Έχουμε δημιουργήσει όλοι οι γονείς που είμαστε στο «4amea», υποστηρικτικό δίκτυο. Είναι πραγματικά συγκινητικό το πόσο ανάγκη έχει η αγωνίστρια μάνα, μια μάνα που ποτέ δεν είχε μια δική της ημέρα, γιατί ναι μεν υπάρχει η γιορτή της μητέρας, αλλά αυτή η μητέρα δεν ξεπεζεύει ποτέ»

«Ακούστε, αυτή η μέρα έχει εξέλιξη. Έχει την κάρτα προτεραιότητας γονέα. Γιατί όταν εσύ με βλέπεις στη σειρά ενός σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να ξέρεις τι αγωνία έχω εγώ να γυρίσω γρήγορα στο σπίτι μου. Εάν λοιπόν δεν έχεις καταλάβει την ύπαρξή μου, πώς θα μου τη δώσεις την προτεραιότητα; Άρα αυτή η μέρα που προσπαθούμε να θεσπιστεί και να καθιερωθεί, μετά θα έχει ένα μπαράζ εξελίξεων που θα μάθει η κοινωνία ότι δεν υπάρχουνε μόνο τα παιδιά, είναι και οι γονείς από πίσω που πραγματικά θέλουν υποστήριξη, ακόμα και με το να τους δώσουμε μία σειρά», είπε χαρακτηριστικά.

