Πειραιάς: Βλέπουν αυτοκτονία για την βουτιά θανάτου της 24χρονης από μπαλκόνι 7ου ορόφου

Σε αυτοχειρία αποδίδουν οι Αρχές τον θάνατο της 24χρονης ύστερα από πτώση από μπαλκόνι διαμερίσματος 7ου ορόφου, επί της οδού Καλιρρόης, στον Πειραιά.

Από την εξέταση του συντρόφου δεν προέκυψε κάτι ύποπτο ούτε έφερε τυχόν αμυχές, ενώ και το διαμέρισμα που ζούσε ο 50χρονος με τη σύντροφό του ήταν τακτοποιημένο και δεν έφερε εικόνα προηγηθείσας πάλης μέσα σε αυτό. Πρόσθετα, ούτε οι γείτονες άκουσαν κάποια φασαρία.

Ο ίδιος οδηγήθηκε χθες Παρασκευή (15/5) στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου όπου κατέθεσε όσα γνώριζε και στη συνέχεια αφέθηκε και επέστρεψε στο σπίτι του.

Ο ίδιος ανέφερε πως ενώ βρίσκονταν στο υπνοδωμάτιο, του είπε πως δεν αισθανόταν καλά, σηκώθηκε ντύθηκε και του είπε ότι βγαίνει από το δωμάτιο να συνέλθει. Εκείνος την ρώτησε αν ήθελε να πάει στο φαρμακείο να της πάρει κάτι και εκείνη αρνήθηκε. Στη συνέχεια, όπως είπε ο 50χρονος πήγε στο μπάνιο και όταν βγήκε δεν την έβρισκε πουθενά, μέχρι που άνοιξε την μπαλκονόπορτα και είδε το σώμα της στον ακάλυπτο.

Στο σώμα της 24χρονης επίσης δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης, ενώ αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, όπως και τοξικολογικές εξετάσεις, μήπως από την ιατροδικαστική εξέταση προκύψουν κάποια επιπλέον στοιχεία που τυχόν φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, όπως επίσης αναμένεται να αναλυθεί το κινητό της κοπέλας μήπως τυχόν προκύψει από εκεί κάτι περισσότερο. Το ζευγάρι ήταν μαζί δύο χρόνια και σύμφωνα με τον κύκλο τους είχαν μία καλή σχέση, χωρίς προστριβές.

Στην παρούσα φάση και με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως αυτοχειρία.

