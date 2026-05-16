Πειραιάς: Θρίλερ με την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο –Τι κατέθεσε ο σύντροφός της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στα αίτια πίσω από τον τραγικό θάνατο της 24χρονης κοπέλας στην Καλλίπολη του Πειραιά.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Καλλιρρόης, με τις διωκτικές αρχές να εξετάζουν με μεγάλη προσοχή κάθε διαθέσιμο στοιχείο για να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης.

Κεντρικό πρόσωπο στις έρευνες αποτελεί ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας, ο οποίος βρισκόταν μαζί της μέσα στο διαμέρισμα και ήταν εκείνος που κάλεσε σε κατάσταση σοκ το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στους αστυνομικούς, την ώρα του περιστατικού ο ίδιος κοιμόταν βαθιά. Ξύπνησε ξαφνικά όταν άκουσε την 24χρονη να του ψιθυρίζει πως δεν αισθανόταν καλά. Όταν σηκώθηκε για να δει τι συμβαίνει, άρχισε να την αναζητά στους χώρους του σπιτιού. Δυστυχώς, βγαίνοντας στο μπαλκόνι, συνειδητοποίησε την τραγωδία, βλέποντας τη σύντροφό του να έχει πέσει στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Αν και οι πρώτες ενδείξεις των αρχών προκρίνουν το σενάριο της αυτοχειρίας, η αστυνομία δεν αποκλείει τίποτα και αντιμετωπίζει την υπόθεση ως γρίφο.

Για τον λόγο αυτό, πέρα από την εξονυχιστική εξερεύνηση του διαμερίσματος, δόθηκε εντολή να εξεταστεί ο 50χρονος—ο οποίος φέρεται να είναι χρήστης ουσιών—από ιατροδικαστή. Οι αρχές θέλουν να βεβαιωθούν ότι στο σώμα του δεν υπάρχουν αμυχές, γρατζουνιές ή άλλα σημάδια που να παραπέμπουν σε πάλη ή líγο πριν από την πτώση. Παράλληλα, για τον ίδιο ακριβώς λόγο θα γίνει αντίστοιχος έλεγχος και στη σορό της άτυχης κοπέλας, ώστε να αποκλειστεί οριστικά η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

Οι μαρτυρίες από την περιοχή φαίνεται, σε πρώτη φάση, να ενισχύουν την εκδοχή της αυτοκτονίας. Οι αστυνομικοί που πήραν καταθέσεις από τους ενοίκους της πολυκατοικίας και τους περίοικους δεν βρήκαν καμία αναφορά για φωνές, εντάσεις ή καβγάδες πριν από το μοιραίο συμβάν. Αντίθετα, οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα ήσυχο και πολύ δεμένο ζευγάρι που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στη γειτονιά.

Προκειμένου να βρεθεί η άκρη του νήματος, οι αστυνομικοί έχουν ήδη κατασχέσει το κινητό της τηλέφωνο και τον ηλεκτρονικό της υπολογιστή. Τα αρχεία, τα μηνύματα και οι πρόσφατες συνομιλίες της θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με την ελπίδα ότι θα φωτίσουν την ψυχολογική της κατάσταση και θα δώσουν απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα που άφησε πίσω της η τραγωδία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βενζίνη: Δεν θα «πέσει» κάτω από 2 ευρώ – Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για διαρκή άνοδο

Κρήτη: Θα πούμε το ψάρι... ψαράκι - Έδεσαν τα καΐκια λόγω των τιμών του πετρελαίου

Νέα μελέτη συνδέει τον ανεπαρκή και τον υπερβολικό ύπνο με πρόωρη γήρανση