Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής σε Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι ξεκινάει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής μόνο με συνδρομή (Τροφεία) στους Βρεφικούς Παιδικούς και Βρεφονηπικούς Σταθμούς - Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου, θραψανού) για το σχολικό έτος 2026-2027 καθώς επίσης και οι αιτήσεις εγγραφής στο θερινό Τμήμα του ΚΔΑΠ Αρκαλοχωρίου (22/06/2026 έως 31/07/2026).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ψηφιακά στην ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου μας https://minoapediadas.gr/egwebapps/domes/aitiseis για τους Βρεφικούς - Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π. από τo Σάββατο 16/05/2026 έως και Δευτέρα 08/06/2026, (23:59).

Στους Βρεφικούς- Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα φιλοξενηθούν παιδιά ΒΡΕΦΗ - ΝΗΠΙΑ . Για τα μεν ΒΡΕΦΗ πρέπει μέχρι την 31/07/2026 να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 8 μηνών ενώ τα ΝΗΠΙΑ μέχρι την 31/07/2026, πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών. Στο ΚΔΑΠ θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 5 ετών (φοίτηση στο νήπιο) έως και 12 ετών.

Επισημαίνεται δε ότι, στην περίπτωση που τα βρέφη δεν έχουν συμπληρώσει τους 8 μήνες η αίτηση εγγραφής θ’ απορρίπτεται

Τα εγγραφόμενα παιδιά θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον οποίον κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής εκείνων που διαμένουν σε όμορο Δήμο αν υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται επαρκώς από τους ενδιαφερόμενους γονείς

Την ευθύνη της υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια του/των τέκνων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής - Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς-ΚΔΑΠ

• Αίτηση εγγραφής του γονέα για τους Βρεφικούς- Παιδικούς –Βρεφονηπιακούς Σταθμούς(πρέπει να συμπληρώνεται σε όλα τα επίπεδα) - ΚΔΑΠ το έντυπο αυτό υπάρχει στη ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου



• Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού (ΚΔΑΠ)



• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΚΔΑΠ)



α) Για ορφανά παιδιά, ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.



β) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο του διαζευκτήριου ή σε περίπτωση διάστασης αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού



γ) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος ΑμεΑ (πατέρας-μητέρα-παιδιά) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής



• Βεβαίωση εργοδότη όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι



• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ(ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ) από τον οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων



• Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού –το έντυπο αυτό υπάρχει στη ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου (ΚΔΑΠ)



• Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του.



• Βεβαίωση αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για στρατευμένο γονέα



• Για γονέα φοιτητή, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από τη σχολή του



• Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικό εφορίας του οικονομικού έτους 2025 (σε περίπτωση που δεν υπάρχει να κατατεθεί οικονομικού έτους 2024) με την προϋπόθεση το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού έτους 2025 να προσκομιστεί μόλις υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. (ΚΔΑΠ)



• Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής των όρων του κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού- το έντυπο αυτό υπάρχει στη ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου



• ` Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από τον γονέα ή άλλο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει ο ίδιος, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους- το έντυπο αυτό υπάρχει στη ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου



• Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις



• Έντυπο συγκατάθεσης των γονέων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων του παιδιού τους- το έντυπο αυτό υπάρχει στη ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου



• Για την εγγραφή παιδιών Δημοτικών Υπαλλήλων (του Δήμου), απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας ότι εργάζονται στον Δήμο με ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία της ανακοίνωσης



• Για άνεργους γονείς, απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ



• Για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι



• Για εργαζόμενους σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντά τους και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την επιχείρηση



• Για ξενοδοχοϋπάλληλους, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης του ΟΑΕΔ



• Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των δομών προσχολικής αγωγής εκκενωθεί μια θέση, τότε επιλέγεται παιδί από τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και κατ’ εξαίρεση αν κριθεί αναγκαίο είναι δυνατόν να εισαχθεί και παιδί που υπέβαλε αίτηση μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων



• Σε περίπτωση επανεγγραφής βρεφών –νηπίων για την επόμενη σχολική χρονιά, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής και απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην της ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικού γέννησης του νηπίου.



• Όλοι οι αιτούντες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση τόσο μέσω ΕΣΠΑ με τη διαδικασία χορήγησης δελτίου αξίας τοποθέτησης (voucher), εφόσον είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Επισημαίνεται, διότι η πλειονότητα των θέσεων καλύπτονται από τους αιτούντες στους οποίους έχει χορηγηθεί δελτίο αξίας τοποθέτησης (voucher) για τους Βρεφικούς - Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που παρέχει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και οι Παιδικοί Σταθμοί και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, δίνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

• Τμήμα Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Μινώα Πεδιάδας: 28913 40395 κ. Γαλυφιανάκης



• Δημοτικός Βρεφικός και Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910 22577 κ. Καδιάνη



• Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καστελλίου: 28910 31495 κ. Ασσαργιωτάκη



• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Θραψανού Βόνη): 28910 41808 κ. Κλεισαρχάκη



• ΚΔΑΠ Αρκαλοχωρίου κ Μαρνελάκη Ιωάννη ή κ. Μαρίνη Σταυρούλα: 28910 22100







Σημειώσεις:



1. Θα αναρτηθεί νέα Ανακοίνωση σε άλλη χρονική περίοδο που θα μπορούν οι δικαιούχοι γονείς των δελτίων αξίας τοποθέτησης (VOUCHER) να τα υποβάλλουν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας



2. Η εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν θα είναι δυνατή με ελλιπή δικαιολογητικά ή εμβόλια καθώς επίσης εάν δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τα τροφεία του προηγούμενου σχολικού έτους



3.Τα Βασικά δικαιολογητικά εγγραφής-επανεγγραφής για το ΚΔΑΠ υπάρχει η σχετική ένδειξη.

