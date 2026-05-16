Μαλάδες: «Καζάνι που βράζει» η τοπική κοινωνία για τη δομή μεταναστών - «Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα»

Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων παρά και την δέσμευση του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών.

Λάδι στη φωτιά έριξε φυσικά και η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου στις παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (ΕΑΣΗ), οι οποίες εξετάζονται ως πιθανός χώρος για τη δημιουργία της προσωρινής δομής.

Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φοινικιάς και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τετελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων:

Οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» δεν απαντούν στην ουσία του προβλήματος.

Ανεξαρτήτως του αν η παραμονή είναι 1 ή 2 ημέρες, η λειτουργία μιας τέτοιας δομής θα είναι συνεχής. Η καθημερινή ροή ανθρώπων και η μεταφορά τους ανά 2–3 ημέρες σημαίνει μία μόνιμη εγκατάσταση με διαρκή επιβάρυνση για την περιοχή.

Οι Μαλάδες είναι ήδη μια κορεσμένη περιοχή. Ένας βασικός οδικός άξονας περιορισμένου πλάτους εξυπηρετεί χωριά, οικισμούς και τη μεγαλύτερη βιοτεχνική περιοχή της Κρήτης, με εκατοντάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζόμενους. Η επιπλέον επιβάρυνση από μια τέτοια δομή θα οδηγήσει την κατάσταση στα όρια.

Ταυτόχρονα, τα ζητήματα ασφάλειας και υποδομών είναι υπαρκτά και σοβαρά:

Γειτνίαση με δασώδη έκταση και επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυρκαγιών

Απουσία επαρκών οδών διαφυγής

Πλημμυρικά φαινόμενα σε έντονες βροχοπτώσεις

Έλλειψη βασικών υποδομών υγιεινής και αποχέτευσης

Ήδη επιβαρυμένο σύστημα ομβρίων στην ευρύτερη περιοχή

Αυτές δεν είναι θεωρητικές ανησυχίες. Είναι πραγματικά δεδομένα.

Επιπλέον, η εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες δομές σπάνια παραμένουν εντός των αρχικών ορίων χωρητικότητας.

Εφόσον, μάλιστα, προβλέπεται μεταφορά με πλοία, προκύπτει εύλογα το ερώτημα: γιατί δεν επιλέγεται εξαρχής μια λύση που δεν επιβαρύνει τον αστικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής;

Κρίσιμο ζήτημα ευθύνης

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Αγροτικής Ένωσης, η παραχώρηση του χώρου προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας και του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη τοποθετηθεί αρνητικά.

Η Περιφέρεια τι ακριβώς πράττει;

Γιατί δεν έχει απαντήσει στις δύο επίσημες επιστολές της Επιτροπής;



Έχει αξιολογήσει τις συνθήκες καταλληλότητας;



Συμφωνεί ή διαφωνεί με τη συγκεκριμένη χωροθέτηση;

Η τοπική κοινωνία ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις.

Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι να προστατεύει και να αναβαθμίζει τις περιοχές, όχι να τις επιβαρύνει περαιτέρω.

Δεν αρκούν γενικές διαβεβαιώσεις.

Απαιτείται σαφής θέση.

Η τοπική κοινωνία δεν θα αποδεχθεί τετελεσμένα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο.

