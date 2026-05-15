Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κακοποίησε σεξουαλικά πάνω από 130 παιδιά

Γερμανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος παιδίατρου για 130 περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται βιασμοί ανηλίκων που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη και ώθησε κλινικές στο Βρανδεμβούργο να αυξήσουν τα μέτρα προστασίας για τους ασθενείς τους.

Ο 46χρονος παιδίατρος, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, κρατείται από τον Νοέμβριο μετά την καταγγελία μητέρας που υποψιάστηκε ότι το παιδί της είχε υποστεί κακοποίηση στην παιδιατρική κλινική όπου νοσηλευόταν. Ο γιατρός εργαζόταν σε νοσοκομεία που διαχειρίζεται ο όμιλος υγειονομικής περίθαλψης Havelland σε πόλεις του Βρανδεμβούργου.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι τα φερόμενα εγκλήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 2013 και 2025, χωρίς να διευκρινίσουν τον ακριβή αριθμό των παιδιών που επλήγησαν. Σύμφωνα με την εισαγγελική ανακοίνωση, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό ανηλίκων σε συνολικά 130 περιπτώσεις.

Τα περισσότερα από τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων του γιατρού, σε χώρους όπου εφαρμόζονταν παιδιατρικές θεραπείες. Η υπόθεση προκάλεσε ερωτήματα για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, όπως το «πρωτόκολλο των τεσσάρων ματιών», που απαιτεί την παρουσία δύο ατόμων κατά την εξέταση παιδιών, το οποίο φαίνεται πως δεν τηρούνταν πάντα.

Η εισαγγελία κατέσχεσε συσκευές αποθήκευσης δεδομένων που πιθανώς περιέχουν αποδεικτικό υλικό, ενώ το περιφερειακό δικαστήριο του Πότσνταμ αναμένεται να αποφασίσει για την παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη.

Ο όμιλος Havelland Kliniken, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης τον Ιανουάριο, ξεκίνησε εσωτερική έρευνα με τη βοήθεια ειδικών. Σε ανακοίνωσή του, δήλωσε ότι θα υποστηρίξει πλήρως την εισαγγελική διαδικασία και θα παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων προστασίας των παιδιών στις παιδιατρικές κλινικές και εγείρει ζητήματα σχετικά με την ευθύνη και τον έλεγχο στους χώρους υγειονομικής περίθαλψης.

