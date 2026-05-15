Τρόμος στην Ινδία: Άνδρας παρασύρθηκε στον αέρα μαζί με μεταλλικό υπόστεγο

Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν στην περιοχή Μπαρέιλι της πολιτείας Ουτάρ Πραντές στην Ινδία, όταν ένας άνδρας παρασύρθηκε στον αέρα μαζί με μεταλλικό υπόστεγο εξαιτίας της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή την Τετάρτη.

Ο άνδρας, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Νανχέ Μιγιάν, βρισκόταν στο χωριό Μπαμιγιάνα τη στιγμή που ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν το μεταλλικό κάλυμμα του υπόστεγου, παρασύροντας μαζί και τον ίδιο. Όπως περιέγραψε αργότερα από το νοσοκομείο, προσπαθούσε να κρατηθεί με ένα σχοινί για να προστατευθεί, όμως η δύναμη του ανέμου αποδείχθηκε αδύνατο να αντιμετωπιστεί, με αποτέλεσμα το σχοινί να κοπεί.

This real video shows a person being thrown into the air while holding onto a tin roof as strong winds tore it off a house during the storm in Bareilly, Uttar Pradesh, India.







LATEST: Death toll rises to 89, with 53 people injured. https://t.co/zf8V9LtH7g pic.twitter.com/fJl3QqaiAd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 14, 2026

«Ήταν ύψος 9 έως 12 μέτρων. Δεν ξέρω πού έπεσα. Βρισκόμουν τουλάχιστον 15 μέτρα μακριά», δήλωσε ο τραυματίας στο NDTV, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Η πτώση του προκάλεσε σοβαρά τραύματα, καθώς υπέστη κατάγματα στα άκρα και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της περιοχής για ιατρική φροντίδα. Τοπικός αξιωματούχος που τον επισκέφθηκε διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα σταθούν δίπλα του και θα του παρασχεθεί κάθε αναγκαία βοήθεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Ουτάρ Πραντές δοκιμάζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν αφήσει πίσω τους βαρύ απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές και εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο PTI, οι σφοδρές καταιγίδες και οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την πολιτεία την Τετάρτη προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 89 ανθρώπων, ενώ ακόμη 53 τραυματίστηκαν. Παράλληλα, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές δεκάδες κατοικίες, ενώ μεγάλος ήταν και ο αριθμός των ζώων που χάθηκαν.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Γιόγκι Αντιτανάθ, ζήτησε από τις τοπικές αρχές συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης και τις ζημιές που προκαλούν οι καταιγίδες, οι κεραυνοί και οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να ενημερώνουν τους πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων για τις επιχειρήσεις διάσωσης, τις αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης των πληγέντων.

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί σε αρκετές περιοχές της Ουτάρ Πραντές, μεταξύ των οποίων οι Prayagraj, Bhadohi, Fatehpur και Sonbhadra, όπου οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε σπίτια και υποδομές.