Ακύλας για Eurovision: "Φοβάμαι πολύ ότι μια θέση εκτός της πρώτης μπορεί να απογοητεύσει"

O Akylas μίλησε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Love FM Cyprus 100.7»ω για το άγχος που νιώθει ενόψει της εμφάνισής του στην Εurovision, τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στο κομμάτι του και για τη σημασία που έχει για εκείνον η παρουσία της μητέρας του στον τελικό.

«Θα σου έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν με έχει φορτώσει λίγο το ότι πάμε για τη νίκη. Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στήριξε και με πιστεύει τόσο πολύ, και πιστεύει το Ferto και αυτό μου δίνει τόση δύναμη να πιστεύω κι εγώ στον εαυτό μου και σε αυτό το πρότζεκτ και να συνεχίζω. Απλά φοβάμαι πολύ το ότι μία θέση εκτός της πρώτης μπορεί να απογοητεύσει ας πούμε. Και με στενοχωρεί λίγο αυτό... Αρκετοί που μου στέλνουν ας πούμε μηνύματα, που μου λένε "δεν μας νοιάζει η πρώτη θέση, είσαι ήδη νικητής και είσαι ήδη ο νικητής της καρδιάς μας"».

«Πίστεψα ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, όταν βγήκε ολόκληρο το κομμάτι βασικά, και έγινε πανζουρλισμός. Και Ελλάδα και από Κύπρο δέχτηκα τόση πολλή αγάπη. Έβλεπα βίντεο από μικρά παιδάκια να είναι μπροστά στην τηλεόρασή τους και να κάνουν έτσι, που με έσπασε αυτό, ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει στη ζωή μου. Το ότι άγγιξε τόσο μικρούς όσο και μεγάλους… Μου έστειλαν βίντεο από γιαγιάδες να το χορεύουν, δηλαδή, όλες τις ηλικίες. Και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου».

