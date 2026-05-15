Ο VARίστας του Μακέλι στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο

Ο διαιτητής και συνεργάτης του Ντάνιελ Μάκελι, Ρομπ Ντίπερινκ, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Αγγλία. Ο Ολλανδός, που εκτελούσε χρέη VAR στις 9 Απριλίου στον πρώτο προημιτελικό του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Φιορεντίνα (3-0), συνελήφθη μετά το παιχνίδι σε ξενοδοχείο του Λονδίνου, ως ύποπτος για επίθεση σε ανήλικο 17 ετών και δύο ακόμη αδικήματα.

Ο διαιτητή Ρομπ Ντίπερινγκ ήταν και στη θέση του VAR στο τελευταίο εντός έδρας ντέρμπι της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, τον περασμένο Φεβρουάριο -το οποίο σφύριξε ο Ντάνιελ Μάκελι- με το ματς να λήγει 1-1, με πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις του αγώνα στην “Allwyn Arena”.



Σύμφωνα με την αλληλογραφία που εξασφάλισε η ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, μεταξύ του Άγγλου δικηγόρου του Ντίπερινκ και της αστυνομίας του Λονδίνου, οι τρεις κατηγορίες εις βάρος του αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε αφορούσαν εμπλοκή και σεξουαλική επικοινωνία με ανήλικο, κατοχή φωτογραφίας ή ψευδωνύμου ανηλίκου και σεξουαλική επίθεση στον ίδιο ανήλικο.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε το γεγονός ότι ο Ολλανδός παρέδωσε αμέσως το κινητό τηλέφωνο και τον φορητό υπολογιστή του στις αρχές, καθώς – σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή – δεν είχε τίποτα να κρύψει. Έτσι, οι δύο πρώτες κατηγορίες αποσύρθηκαν άμεσα και τελικά το ίδιο συνέβη και με την τρίτη.



Μένει εκτός Μουντιάλ του 2026



Η είδηση της σύλληψης έπεσε σαν «βόμβα» στην KNVB (ολλανδικής ομοσπονδίας), ιδιαίτερα επειδή ο Ντίπερινκ αποτελούσε τον βασικό VAR της ομάδας του Ντάνι Μάκελι, που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ του 2026.

Η FIFA αποφάσισε να τον αφαιρέσει από τη λίστα των διαιτητών για το τουρνουά, καθώς η παγκόσμια ομοσπονδία επιθυμεί αξιωματούχους “αψεγάδιαστου χαρακτήρα”. Ήδη από την Τρίτη είχε ανακοινωθεί ότι ο Γάλλος Βίλι Ντελαζό θα ενταχθεί στην ομάδα των VAR για το Μουντιάλ.

“Κατηγορήθηκα άδικα”



Απ’ τη μεριά του, ο Ντίπερινκ δήλωσε ότι συνεργάστηκε με τις Αρχές και δήλωσε ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβε από την KNVB. Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του, για το γεγνός, πως θα απουσιάσει από το Μουντιάλ.

“Με στεναχωρεί βαθιά το γεγονός ότι κατηγορήθηκα άδικα. Από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκα πλήρως με την αστυνομία και ενημέρωσα άμεσα FIFA, UEFA και KNVB για όλα. Οι κατηγορίες καταρρίφθηκαν και η υπόθεση έκλεισε μέσα σε δύο εβδομάδες, έπειτα από ενδελεχή και σωστή έρευνα της αστυνομίας.



Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβα από την KNVB και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση. Είναι κρίμα που η FIFA αποφάσισε τελικά να μη με συμπεριλάβει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς φυσικά και απογοητεύτηκα από αυτή την εξέλιξη” τόνισε ο διαιτητής..