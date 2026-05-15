Γερμανού: «Έχω κουραστεί να με ρωτάνε τι με τραβούσε στους νεότερους άντρες»

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε στην εκπομπή Happy Day για τα red flags στους άντρες, αλλά και για τη “σχέση” της με τα κιλά.

«Η φετινή χρονιά από άποψη κλίματος και συνεργασίας ήταν μια εύκολα χρονιά. Από πλευράς τηλεθέασης, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Έχω ζήσει εποχές με 40άρια και 50άρια στην τηλεθέαση, αλλά έχω ζήσει και με μονοψήφια», είπε αρχικά

Τι είπε για την προσωπική της ζωή; «Έχω μια τακτική στη ζωή μου και όταν βγαίνω πρώτο ραντεβού με κάποιον, έχω πάντα ένα φίλο backup μια φίλη που αν του στείλω ένα μήνυμα θα με πάρει τηλέφωνο για να με “σώσει”. Το κορυφαίο red flag για εμένα σε έναν άντρα είναι το να να βγούμε και να μιλάει άσχημα σε σερβιτόρο. Μου είχε συμβεί σε τρίτο ραντεβού και δεν υπήρξε τέταρτο. Η ευγένεια και το γλυκό βλέμμα είναι που θα με σκλαβώσουν σε έναν άντρα».

«Έχω βαρεθεί να με ρωτάνε “Τι σας τραβούσε όλα αυτά τα χρόνια στους νεότερους άντρες;”».

Ποια είναι η σχέση της με τα κιλά; «Όταν έκοψα το τσιγάρο πήρα 9 κιλά. Προσπαθώ να κρατάω ένα σταθερό βάρος κάνοντας πολλή γυμναστική όλη τη βδομάδα και όσο μπορώ να μην ενδίδω σε ένοχες απολαύσεις».

