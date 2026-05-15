Μεξικό: «Ο ΠΑΟΚ δεν αγοράζει τον Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζούλ»

Την απόφαση να μην προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζούλ, φέρονται να πήραν στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε Μέσα από το Μεξικό.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «SI» εστιάζει στην περίπτωση του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος αγωνίζεται με την μορφή του δανεισμού στον ΠΑΟΚ -μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν- και αναφέρει ότι ο Έλληνας επιθετικός θα επιστρέψει στην Κρουζ Αζούλ.





Όπως υπογραμμίζεται, παρά τις θετικές εμφανίσεις στο ξεκίνημα της χρονιάς, οι Θεσσαλονικείς δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της οψιόν αγοράς, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Γιακουμάκη να επιστρέφει στην ομάδα από το Μεξικό.

Ο κύριος λόγος της συγκεκριμένης απόφασης, σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα, αφορά τους τραυματισμούς που ταλαιπώρησαν τον 31χρονο κατά την διάρκεια της σεζόν. Από την μεριά της, η μεξικάνικη ομάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα την πώληση του, λόγω των υψηλών οικονομικών απολαβών του συμβολαίου του.