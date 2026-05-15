Κίνδυνος στον ΒΟΑΚ: Στο «κόκκινο» η ασφάλεια από την κυκλοφορία αστικών λεωφορείων και «φυσούνων»

Το σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) αναδείχθηκε με επίσημη παρέμβαση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. Οι επαγγελματίες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την τακτική κυκλοφορία αστικών και αρθρωτών λεωφορείων («φυσούνες») στο εθνικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα:

Σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από την κυκλοφορία αστικών και αρθρωτών λεωφορείων («φυσούνες») στον ΒΟΑΚ



Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον σοβαρό προβληματισμό του για την κυκλοφορία αστικών τύπου λεωφορείων και ιδιαίτερα αρθρωτών λεωφορείων («φυσούνες») επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και γενικότερα στο εθνικό οδικό δίκτυο του νησιού.

Το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Χανιά, με εμπλοκή λεωφορείου στον ΒΟΑΚ, ανέδειξε με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο ένα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, το οποίο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα επισημαίνεται από επαγγελματίες του χώρου των επιβατικών μεταφορών.

Τα συγκεκριμένα οχήματα έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για αστική χρήση, σε χαμηλές ταχύτητες και για μικρές αποστάσεις, μέσα σε αστικό ιστό. Δεν κατασκευάστηκαν ούτε αδειοδοτήθηκαν για υπεραστική κυκλοφορία σε οδικούς άξονες υψηλών ταχυτήτων όπως ο ΒΟΑΚ.

Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι τα συγκεκριμένα οχήματα:

μεταφέρουν μεγάλο αριθμό όρθιων επιβατών,

διαθέτουν περιορισμένο αριθμό καθισμάτων,

δεν διαθέτουν ζώνες ασφαλείας για το σύνολο των επιβατών,

δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές παθητικής ασφάλειας με τα υπεραστικά και τουριστικά λεωφορεία, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης, εκτροπής ή απότομου ελιγμού αυξάνεται δραματικά ο κίνδυνος σοβαρών ή και μαζικών τραυματισμών.

Την ίδια στιγμή, τα τουριστικά λεωφορεία υπόκεινται καθημερινά σε εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο ελέγχων, τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας, τόσο για τη νομιμότητα κυκλοφορίας όσο και για τη μεταφορά επιβατών.



Οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου υποχρεούνται:

να τηρούν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές,

να περνούν συνεχείς τεχνικούς και διοικητικούς ελέγχους,

να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας,

να εφαρμόζουν αυστηρά το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο μεταφοράς επιβατών,

να επενδύουν διαρκώς σε οχήματα υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας.

Είναι επομένως αδιανόητο να εφαρμόζεται ένα τόσο αυστηρό καθεστώς για τα τουριστικά λεωφορεία, ενώ την ίδια ώρα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων αστικού τύπου στον ΒΟΑΚ, χωρίς αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας για υπεραστική μεταφορά επιβατών.

Η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση δημιουργεί όχι μόνο σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας αλλά και συνθήκες προφανούς ανισότητας και αθέμιτης αντιμετώπισης μεταξύ επαγγελματιών του ίδιου μεταφορικού κλάδου.



Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης καλεί:

το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές,

και κάθε συναρμόδιο ελεγκτικό φορέα, να προχωρήσουν άμεσα σε εντατικούς ελέγχους και να αποσαφηνίσουν εάν τα συγκεκριμένα οχήματα πληρούν πράγματι τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας για κυκλοφορία και μεταφορά επιβατών σε εθνικό οδικό δίκτυο.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ίση εφαρμογή της νομιμότητας δεν μπορούν να λειτουργούν με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Απαιτούνται άμεσα προληπτικά μέτρα πριν υπάρξουν ακόμη σοβαρότερες συνέπειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: