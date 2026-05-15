Η Αίγυπτος αποκάλυψε δύο πλήρως αναστηλωμένους τάφους της εποχής των Φαραώ στο Λούξορ
15:10 | 15/05/2026
newsroom ekriti.gr
Οι αιγυπτιακές αρχές παρουσίασαν την Πέμπτη δύο αρχαίους τάφους που έχουν αποκατασταθεί στη δυτική όχθη του Νείλου, στο Λούξορ. Οι ταφικοί αυτοί χώροι, που ανάγονται στην 18η Δυναστεία των Φαραώ (15ος αιώνας π.Χ.), διασώζουν παραστάσεις από την καθημερινή ζωή αλλά και σκηνές ταφικών τελετών.
Το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου αναφέρει πως πρόκειται για τους τάφους του Αμενχοτέπ και του γιου του, Σαμούτ, οι οποίοι ήταν θυροφύλακες του Ναού του Άμμωνος στο Καρνάκ.
