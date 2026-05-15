Η Αίγυπτος αποκάλυψε δύο πλήρως αναστηλωμένους τάφους της εποχής των Φαραώ στο Λούξορ
clock 15:10 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι αιγυπτιακές αρχές παρουσίασαν την Πέμπτη δύο αρχαίους τάφους που έχουν αποκατασταθεί στη δυτική όχθη του Νείλου, στο Λούξορ. Οι ταφικοί αυτοί χώροι, που ανάγονται στην 18η Δυναστεία των Φαραώ (15ος αιώνας π.Χ.), διασώζουν παραστάσεις από την καθημερινή ζωή αλλά και σκηνές ταφικών τελετών.

Το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου αναφέρει πως πρόκειται για τους τάφους του Αμενχοτέπ και του γιου του, Σαμούτ, οι οποίοι ήταν θυροφύλακες του Ναού του Άμμωνος στο Καρνάκ.

«Σήμερα αποκαλύπτουμε δύο πολύ σημαντικούς τάφους, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν τυχαία το 2015», δήλωσε ο Χισάμ ελ Λέιθι, γενικός γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Στη δυτική όχθη του ποταμού Νείλου στο Λούξορ βρίσκεται η Κοιλάδα των Βασιλέων, όπου έχουν ταφεί Φαραώ και αξιωματούχοι του Νέου Βασιλείου. Εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Τουταγχαμών, που ανακαλύφθηκε το 1922 από τον βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ.

Πηγή: newsbeast.gr

