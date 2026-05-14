Εurovision - Κύπρος: Η Antigoni με το Jalla έβαλε φωτιά στη σκηνή του Β' Ημιτελικού

H Antigoni ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και ξεσήκωσε το κοινό με το δυναμικό «Jalla». Η εκπρόσωπος της κυπριακής αποστολής εμφανίστηκε στην 8η θέση της βραδιάς, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό act γεμάτο ρυθμό, έντονα φωτιστικά εφέ και χορογραφίες που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών.

Το οπτικό αποτέλεσμα φέρει τη σφραγίδα της Sacha Jean-Baptiste, η οποία δημιούργησε ένα σκηνικό περιβάλλον που αναδεικνύει την κίνηση και τον ρυθμό του κομματιού. Η χορογραφία, σε συνδυασμό με την pop δομή του τραγουδιού, προσδίδει στη συμμετοχή της Κύπρου μια δυναμική που στοχεύει απευθείας στο συναίσθημα του κοινού.

