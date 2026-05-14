Τραμπ: ''Ο Σι προσέφερε βοήθεια για το άνοιγμα του Ορμούζ, η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν''
clock 20:29 | 14/05/2026
newsroom ekriti.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει το Ιράν στον πόλεμό του εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό… το είπε αυτό έντονα», είπε ο Τραμπ στην εκπομπή «Hannity» στο Fox News, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο. «Θα ήθελε να δει το Στενό του Ορμούζ ανοιχτό και είπε “αν μπορώ να βοηθήσω σε οτιδήποτε, θα ήθελα να βοηθήσω”», προσθέτει ο Τραμπ.

Αγορά 200 Boeing από την Κίνα

Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη ⁠Boeing, είπε επιπλέον ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε νωρίτερα πει πως αναμένει μια ανακοίνωση σχετικά με μια μεγάλη παραγγελία Boeing κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο, όπου είχε συνομιλίες με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters 

