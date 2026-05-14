MINOAN LINES: Στηρίζει τον Παμμηλιακό Α.Σ. με δωρεά αθλητικού εξοπλισμού και επενδύει στη νέα γενιά αθλητών της Μήλου

Στο Δημοτικό Στάδιο Μήλου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου η εκδήλωση παράδοσης δωρεάν αθλητικού εξοπλισμού προς τον Παμμηλιακό Α.Σ, με την παρουσία στελεχών της MINOAN LINES, χορηγού του συλλόγου. Η Minoan Lines προχώρησε σε δωρεά αθλητικού υλικού και ένδυσης, ενισχύοντας τις καθημερινές αθλητικές δραστηριότητες του συλλόγου. Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν 80 μπάλες (40 ποδοσφαίρου, 20 βόλεϊ και 20 μπάσκετ) και 600 αγωνιστικά T-shirts που καλύπτουν τις ανάγκες των τμημάτων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, στίβου, ρυθμικής και judo.

Η εκδήλωση αποτέλεσε τοπική γιορτή για τον αθλητισμό, με την παρουσία του Δημάρχου κ. Μανώλη Μικέλη, του Αντιδημάρχου Αθλητισμού κ. Μανώλη Τερζάκη, του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας κ. Παναγιώτη Λιβανού, του Προέδρου του Παμμηλιακού κ. Μιχάλη Βαμβακάρη, του Αντιπροέδρου του Παμμηλιακού κ. Στέλιου Λιβάνιου, άλλων παραγόντων του αθλητικού συλλόγου και πολλών αθλητών.

Η MINOANLINES επενδύει στον αθλητισμό και τη νέα γενιά

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MINOAN LINES, κ. Λουκάς Σιγάλας, δήλωσε: «Η σχέση μας με τη Μήλο είναι βαθιά ανθρώπινη και ουσιαστική. Στεκόμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που αγγίζουν διαφορετικές πτυχές της τοπικής ζωής. Ο αθλητισμός και η νέα γενιά αποτελούν ζωντανό κύτταρο κάθε κοινωνίας καλλιεργώντας αξίες όπως η πειθαρχία, η συνεργασία και η επιμονή. Στη ΜΙΝΟΑΝ LINES πιστεύουμε ότι μία εταιρεία αποκτά πραγματική αξία όταν επιστρέφει στην κοινωνία. Μέσα από τη στήριξή μας στον Παμμηλιακό, επιδιώκουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην καθημερινή προσπάθεια των νέων αθλητών και να ενισχύσουμε το έργο ενός συλλόγου με σημαντική προσφορά στο νησί».

Image

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Παμμηλιακού Α.Σ., κ. Μιχάλης Βαμβακάρης, δήλωσε: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στη MINOAN LINES για τη στήριξή της προς τον σύλλογό μας, τον πιο πολυαθλητικό σύλλογο των Κυκλάδων, που μετρά περισσότερα από 60 χρόνια ζωής καθώς ιδρύθηκε το 1960. Η προσφορά αυτή ενισχύει με ουσιαστικό τρόπο το έργο μας και δίνει τη δυνατότητα σε δεκάδες παιδιά να συνεχίσουν να αθλούνται σε καλύτερες συνθήκες. Συνεργασίες όπως αυτή αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθειά μας να καλλιεργούμε αξίες και να επενδύουμε στο μέλλον της νέας γενιάς της Μήλου.»

Image

Η συμβολή της MINOAN LINES στο νησί παραμένει καθοριστική, καθώς με τα καθημερινά δρομολόγια Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα, λειτουργεί ως ένας αξιόπιστος συνδετικός κρίκος που ενισχύει την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη της Μήλου.