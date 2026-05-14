Το «παζάρι» των καυσίμων και το ακριβό καλοκαίρι: Σε αχαρτογράφητα νερά τα ταξίδια στην Ευρώπη

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η παγκόσμια βιομηχανία αερομεταφορών, με τους επιβάτες στην Ευρώπη να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διπλό «θρίλερ»: τις αναπόφευκτες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και το φάντασμα των ελλείψεων στα καύσιμα.

Οι αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη θεωρούνται πλέον «αναπόφευκτες» εξαιτίας της εκτόξευσης του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), Γουίλι Γουόλς.

Παρότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στις ευρωπαϊκές πτήσεις λόγω μειωμένης ζήτησης, ο Γουόλς ξεκαθάρισε στο BBC πως οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επ’ αόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας.

Όπως ανέφερε, εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία ότι η βιομηχανία αερομεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αντιμετωπίσει ελλείψεις καυσίμων μέσα στο καλοκαίρι, αν και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Τόνισε, μάλιστα, πως ακόμη κι αν το Στενό του Ορμούζ άνοιγε ξανά άμεσα, οι συνέπειες από τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεάζουν την αγορά και μέσα στο επόμενο έτος.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε πάντως ότι οι αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου «ξεκαθαρίζουν πως αυτή τη στιγμή δεν παρατηρούν έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών».

Η κρίση στο Στενό του Ορμούζ και οι φόβοι για ελλείψεις

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν είχε δραματικό αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών και ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Η Ευρώπη -και ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο- εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από την περιοχή και ήδη αναζητούνται εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει προβλήματα τροφοδοσίας μακροπρόθεσμα.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της TUI, Σεμπάστιαν Έμπελ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν αναμένει ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Ο Γουόλς, ωστόσο, προειδοποίησε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν σοβαρές ανησυχίες. «Το βασικό πρόβλημα για τη Βρετανία είναι ο χρόνος», εξήγησε.

«Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις πτήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο».

Όπως είπε, αν δεν εξασφαλιστούν έγκαιρα επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να υπάρξουν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού και πως μπορούν να αποφευχθούν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Οι τιμές των εισιτηρίων ήδη επηρεάζονται

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει ήδη περάσει στο κόστος των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων, με ορισμένα εισιτήρια να παρουσιάζουν σημαντικές ανατιμήσεις.

Στην Ευρώπη, πάντως, αρκετές αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν προσωρινά σε εκπτώσεις προκειμένου να προσελκύσουν επιβάτες που εμφανίζονται διστακτικοί να ταξιδέψουν.

Ο Γουόλς ξεκαθάρισε ότι αυτή η εικόνα δεν πρόκειται να διαρκέσει. «Δεν υπάρχει περίπτωση οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν», σημείωσε. «Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρξουν εκπτώσεις ώστε να ενισχυθεί η ζήτηση, αλλά μακροπρόθεσμα η υψηλή τιμή του πετρελαίου θα περάσει αναπόφευκτα στα αεροπορικά εισιτήρια».

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι διαταραχές στην τροφοδοσία αργού πετρελαίου και οι ζημιές σε εγκαταστάσεις διύλισης στον Κόλπο σημαίνουν πως ακόμη κι αν το Στενό του Ορμούζ άνοιγε σήμερα, οι τιμές των καυσίμων δεν θα αποκλιμακώνονταν γρήγορα. «Όπως κι αν το δει κανείς, το πρόβλημα αυτό θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες και πιθανότατα και μέσα στο επόμενο έτος», ανέφερε.

Η βρετανική κυβέρνηση από την πλευρά της σημείωσε πως οι προμηθευτές καυσίμων διατηρούν αποθέματα ασφαλείας, ενώ βρίσκεται σε συνεργασία με τον αεροπορικό κλάδο ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των πτήσεων και να αποφευχθούν αναταράξεις της τελευταίας στιγμής μέσα στο καλοκαίρι.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες υποβαθμίζουν τους φόβους για έλλειψη καυσίμων το καλοκαίρι

Παρά τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια και οι τουριστικοί όμιλοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί σχετικά με την επάρκεια καυσίμων για το καλοκαίρι. Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στις ροές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Παρόλα αυτά, ο κλάδος προσπαθεί να περιορίσει τους φόβους για πιθανές ελλείψεις, επιδιώκοντας να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες ενόψει της κρίσιμης θερινής περιόδου και να προστατεύσει τις κρατήσεις, σύμφωνα με αναλυτές.

Η αισιοδοξία αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις εμπόρων καυσίμων, καθώς το Στενό του Ορμούζ -από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου- παραμένει ουσιαστικά κλειστό λόγω των αποκλεισμών από Ιράν και ΗΠΑ. Η περιοχή του Κόλπου καλύπτει περίπου το ένα τέταρτο των αναγκών της Ευρώπης σε καύσιμα αεροσκαφών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της TUI, Σεμπάστιαν Έμπελ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Υπάρχουν πάντα κάποιοι που λένε ότι τελειώνουν τα καύσιμα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη γι’ αυτό». Όπως είπε στο Reuters, δεν αναμένονται ελλείψεις τις επόμενες εβδομάδες ούτε επιπτώσεις στη θερινή περίοδο, πέρα από την αύξηση των τιμών.

Οι επιφυλάξεις

Δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την αισιοδοξία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα καλύψει τη ζήτηση φέτος, καθώς η σύγκρουση αποσταθεροποιεί την παραγωγή στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, σε περιοχές όπως το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και η Αμβέρσα, τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών βρίσκονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, δήλωσε ότι τα αποθέματα της εταιρείας επαρκούν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Όπως εξήγησε, περίπου το ένα τέταρτο των κανονικών προμηθειών καυσίμων της Lufthansa προερχόταν από τον Κόλπο. Η μισή ποσότητα έχει ήδη αντικατασταθεί από άλλες πηγές, ενώ η υπόλοιπη καλύπτεται από αποθέματα ασφαλείας. Αντίστοιχα, ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, είχε δηλώσει στο Reuters στα τέλη Απριλίου ότι «ο κίνδυνος σοβαρής διακοπής της τροφοδοσίας υποχωρεί».

Αναλυτές αναφέρουν ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν καύσιμα από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Νιγηρία, πληρώνοντας όμως σημαντικά υψηλότερες τιμές.

«Δεν υπάρχει ανησυχία για τις καλοκαιρινές διακοπές»

Και τα αεροδρόμια εμφανίζονται προετοιμασμένα, έχοντας αυξήσει σημαντικά τα αποθέματα καυσίμων. Σύμφωνα με την εταιρεία τεχνολογίας καυσίμων i6 Group, τα αποθέματα αυξήθηκαν πάνω από 60% τον Απρίλιο.

Αυτό βοήθησε να περιοριστούν οι ανησυχίες που είχαν προκύψει όταν ορισμένα ιταλικά αεροδρόμια προειδοποίησαν για πιθανές ελλείψεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου του Δουβλίνου, Γκάρι ΜακΛίν, δήλωσε πως προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη προβλήματος στην τροφοδοσία. «Δεν ακούμε καμία ιδιαίτερη ανησυχία για το καλοκαίρι», σημείωσε.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η διατήρηση αυτού του καθησυχαστικού μηνύματος είναι κρίσιμη για τις αεροπορικές εταιρείες, ώστε να αποτραπούν ακυρώσεις κρατήσεων. «Το καλοκαίρι είναι η σημαντικότερη περίοδος εσόδων για τις αεροπορικές εταιρείες και φυσικά θέλουν να διαβεβαιώσουν τους πελάτες ότι είναι ασφαλές να κλείσουν ταξίδια», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής αερομεταφορών Τζον Στρίκλαντ.

Θετικοί εμφανίζονται και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. «Δεν αναμένουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα επάρκειας βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν.

«Ωστόσο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε προβλήματα επάρκειας σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Όλα εξαρτώνται από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

