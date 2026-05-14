Σφακιανάκης: Παντρεύεται ο γιος του μετά από πέντε χρόνια σχέσης

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινό, ο γιο του Νότη Σφακιανάκη, Απόλλωνας, έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μετά από πέντε χρόνια σχέσης, ενώ ο γάμος τους προγραμματίζεται για την επόμενη χρονιά.

Τα δίδυμα παιδιά του Νότη Σφακιανάκη σπούδασαν στο εξωτερικό με τον Απόλλωνα να επιλέγει ως αντικείμενο σπουδών του τη μουσική, ενώ η Αφροδίτη επέλεξε να ασχοληθεί με το σχέδιο μόδας. Ο γιος του ασχολείται με τη μουσική ως ενορχηστρωτής και για κάποια περίοδο είχε αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις του καλλιτέχνη, ύστερα από κοινή τους απόφαση.

Και τα δυο παιδιά παρά τη δημοφιλία του πατέρα τους έχουν επιλέξει από πολύ νωρίς να ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κανείς από τους δυο δεν έχει απασχολήσει ποτέ τα Μέσα.

