Βουλή: Αρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου μετά από μήνυση

Την άρση της ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Στην ψηφοφορία πήραν μέρος 194 βουλευτές. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 97 βουλευτές, κατά ψήφισαν 79 βουλευτές και 18 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Η Ολομέλεια κλήθηκε να αποφασίσει επί αιτήσεως άρσης ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος του πολιτευτής άλλου κόμματος για εξύβριση, δημόσια και κατ’ εξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμηση. Η αρμόδια ειδική επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας.

Στη διαδικασία στην Ολομέλεια, ωστόσο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, είπε ότι η Κ.Ο. του κόμματός του θα καταψηφίσει το αίτημα άρσης ασυλίας, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., Δημήτρης Μαρκόπουλος, ανέφερε ότι οι βουλευτές της Ν.Δ. θα ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Ο κ. Χήτας σημείωσε ότι ο άνθρωπος που έχει μηνύσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης έχει επιτεθεί κατ’ επανάληψη στο κόμμα του, υβρίζοντας με τον χειρότερο τρόπο όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ελληνικής Λύσης, τα στελέχη, τους υποψηφίους της και τους αποκαλεί «παιδοβιαστές». Οπως υποστήριξε, καίτοι η Ελληνική Λύση απάντησε με εξώδικα και αγωγή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος όχι μόνο συνέχισε τις επιθέσεις αλλά μήνυσε στη συνέχεια και τον πρόεδρο του κόμματος. «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το τι μήνυμα θα εκπέμψει η Βουλή των Ελλήνων και αν θα ανοίξει ο “ασκός του Αιόλου” στην περίπτωση που οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να καθυβρίζει με αυτόν τον εμετικό τρόπο. Είμαστε εμείς παιδοβιαστές; Είμαι εγώ παιδιοβαστής; Οι συνάδελφοί μου; Ο πρόεδρός μας; Σοβαρά μιλάτε; Οχι λοιπόν. Κύριε πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Βελόπουλε, παρά την πάγια στάση και θέση σας, σήμερα η Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης θα ψηφίσει όχι στην αίτηση άρση ασυλίας σας, ενός τύπου που καθυβρίζει, σπιλώνει υπολήψεις, οικογένειες και χιλιάδες Ελλήνων που μπορεί να μας ψηφίζουν», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης και σχολίασε ότι αυτή η κατάσταση ξεπερνά την πολιτική σκοπιμότητα –ο μηνυτής είναι υποψήφιος άλλου κόμματος– πρόκειται για χυδαιολογία. «Μας χωρίζουν πολλά», επισήμανε ο κ. Χήτας ο οποίος, απευθυνόμενος στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε: «Αναφέρομαι σε εσάς, γιατί είχατε πει ότι η χυδαιολογία και η πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι στείλανε τον κ. Μυλωνάκη στην εντατική, γιατί δεν άντεξε και έσκασε. Θυμάστε με τα περί παιδοβιαστών κ.λπ. Αυτό ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα εδώ. Ο ψυχισμός μας δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το πράγμα».

«Θα ζητούσαμε αναπομπή, ώστε να εξεταστεί εκ νέου από την Επιτροπή Δεοντολογίας αυτό το θέμα. Οι προθεσμίες δεν το επιτρέπουν και πρέπει να συζητηθεί σήμερα. Εμείς, η Ελληνική Λύση, θα καταψηφίσουμε και σας κοιτάμε όλους στα μάτια και σας καλούμε να αναλογιστείτε τι θα συμβεί αν αρχίσουν και εσάς να σας λένε παιδοβιαστές», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης απευθυνόμενος και στα άλλα κόμματα, τα οποία κάλεσε να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

