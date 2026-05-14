Στις 21 Μαΐου η συζήτηση των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την επόμενη Πέμπτη 21 Μαΐου θα γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, τα ονόματα των οποίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μία πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά.

Η διαδικασία της συζήτησης συμφωνήθηκε ομόφωνα, κατά τη διάσκεψη των προέδρων.

Ανοιχτή παραμένει η ημερομηνία για τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό να γίνει η διαδικασία την Παρασκευή 22 Μαΐου, δηλαδή την επομένη της συζήτησης για τις προανακριτικές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα του απαντήσει μετά το συνέδριο της ΝΔ. Σε περίπτωση θετικής απόκρισης, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου νέα διάσκεψη των προέδρων για να συζητηθούν τα διαδικαστικά ζητήματα.

