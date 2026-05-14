Αλιεία: Πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Σχοινάς - Η διορία για τις αιτήσεις

Πρόγραμμα ύψους 16 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή.

Όπως έγινε γνωστό, οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα, με στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου. Το πρόγραμμα θα έχει ως στόχο, όπως επισημάνθηκε, την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλιείας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων) έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, οι δύο αξιωματούχοι συνομίλησαν με αλιείς και επαγγελματίες του κλάδου για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο την κατακόρυφη αύξηση του κόστους καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να βρεθούν «πρακτικές λύσεις» για τη στήριξη του κλάδου, ενώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα στις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου.

Όπως ανέφερε ο κ. Καδής, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, ώστε να δοθεί στήριξη στα κράτη-μέλη για την κάλυψη του αυξημένου λειτουργικού κόστους των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, τόσο ο υπουργός όσο και ο Επίτροπος δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την οργάνωση και τη λειτουργία της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αειφόρες πρακτικές που εφαρμόζουν οι Έλληνες αλιείς, όπως η διακοπή της αλιευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών, πρακτική που συμβάλλει στην προστασία των θαλάσσιων πόρων.

