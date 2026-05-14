ΠΕΜ.14 Μαΐ 2026 00:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Eurovision 2026: Οι ευχές της Άννας Βίσση στην Antigoni για «καλή επιτυχία»
βίσση
clock 12:00 | 14/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Antigoni με την Κύπρο διαγωνίζεται απόψε στον Β Ημιτελικό της Eurovision και με το τραγούδι Jalla. Mάλιστα, η  Αννα Βίσση έστειλε τις ευχές της στην Antigoni προτρέποντας το κοινό να της ευχηθεί «καλή επιτυχία». 

«Γειά σου Antigoni. Καλή επιτυχία στη Eurovision, με το “Jalla”. Ωραίο τραγούδι και το βίντεο μου άρεσε, καλή επιτυχία, πείτε της, καλή επιτυχία», ήταν  τα λόγια της. 

«Η βασίλισσα μίλησε, ευχαριστώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της η Antigoni.

A post shared by Antigoni 🎶🧜🏼‍♀️ (@antigoni)

Διαβάστε επίσης

Λέανδρος για Akyla: "Ενθουσιάστηκα μαζί του, είναι καλό παιδί και πολύ καλός τραγουδιστής"

Κόρομι: H ανατριχιαστική περιγραφή του όταν κινδύνεψε στο Survivor

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αννα Βισση Eurovision Κυπρος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis