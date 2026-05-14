Eurovision 2026: Οι ευχές της Άννας Βίσση στην Antigoni για «καλή επιτυχία»

Η Antigoni με την Κύπρο διαγωνίζεται απόψε στον Β Ημιτελικό της Eurovision και με το τραγούδι Jalla. Mάλιστα, η Αννα Βίσση έστειλε τις ευχές της στην Antigoni προτρέποντας το κοινό να της ευχηθεί «καλή επιτυχία».

«Γειά σου Antigoni. Καλή επιτυχία στη Eurovision, με το “Jalla”. Ωραίο τραγούδι και το βίντεο μου άρεσε, καλή επιτυχία, πείτε της, καλή επιτυχία», ήταν τα λόγια της.

«Η βασίλισσα μίλησε, ευχαριστώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της η Antigoni.

