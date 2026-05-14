Νοσοκομείο της Κρήτης στην κορυφή με την καλύτερη βαθμολογία από τους πολίτες

Το Νοσοκομείο Σητείας αναδεικνύεται πρώτο σε αξιολόγηση ασθενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που βασίστηκε σε περισσότερες από 56.000 αξιολογήσεις πολιτών για 126 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Το νοσοκομείο της Σητείας συγκεκριμένα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία με 4,75 στα 5, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή εικόνα περιφερειακών δομών στην εμπειρία νοσηλείας.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ασθενείς βαθμολόγησαν συνολικά το ΕΣΥ με μέσο όρο 4,07 στα 5, με το 76,3% να δίνει βαθμολογία 4 ή 5 και σχεδόν έναν στους δύο να αξιολογεί την εμπειρία του ως άριστη. Η έρευνα βασίστηκε σε 315.000 SMS που στάλθηκαν σε ασθενείς μετά το εξιτήριό τους , στο διάστημα από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026, και υλοποιήθηκε από τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μαζί με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος.

Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, όπως αναφέρει το iatropedia.gr καταγράφονται και σε άλλα νοσοκομεία της περιφέρειας, όπως της Φλώρινας με 4,56, των Γρεβενών με 4,51, της Νάουσας με 4,46 και της Λευκάδας με 4,41. Από τα μεγάλα νοσοκομεία, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων ξεχωρίζει με 4,21, ενώ ακολουθούν το Ιπποκράτειο Αθηνών με 4,16, ο Ευαγγελισμός με 4,15 και το Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης με 4,12.

(Το νοσοκομείο Σητείας)

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τους γιατρούς να βαθμολογούνται με 4,42 και τους νοσηλευτές με 4,26, ενώ υψηλή είναι και η αξιολόγηση στον συντονισμό της φροντίδας. Θετικά αποτυπώνεται και η εικόνα στις αναμονές για χειρουργεία, όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Ωστόσο, χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται σε μεγάλα νοσοκομεία των αστικών κέντρων, όπως το «Αττικόν» με 3,80, το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης με 3,88 και το Πανεπιστημιακό Πατρών με 3,92. Οι μεγαλύτερες αδυναμίες εντοπίζονται σε μη κλινικές υπηρεσίες, με το φαγητό να βαθμολογείται κατά μέσο όρο με 3,53 και την καθαριότητα να παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.

Η αξιολόγηση, που στηρίχθηκε σε απαντήσεις ασθενών μέσω SMS μετά τη νοσηλεία τους, καταγράφει για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα την εμπειρία των πολιτών στο ΕΣΥ, με στόχο την ανάδειξη τόσο των θετικών σημείων όσο και των προβλημάτων του συστήματος. Στο υπουργείο Υγείας εξετάζονται ήδη παρεμβάσεις στη σίτιση και νέο ενιαίο πλαίσιο καθαριότητας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η λογική της συνεχούς αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας.

