GOSSIP - LIFESTYLE
Eurovision 2026: Ο Akylas τραυματίστηκε πριν τον μεγάλο τελικό
clock 09:00 | 14/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Akylas αποκάλυψε πως υπέστη θλάση στην πλάτη με αποτέλεσμα να γίνουν μερικές αλλαγές στο πρόγραμμά του πριν το μεγάλο τελικό της Eurovision.

Όπως είπε ο ίδιος  ήταν «τόσο πολύ ενθουσιασμένος για την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό» που το μόνο που έκανε ήταν να χορεύει και να χοροπηδάει όλη την ώρα, με αποτέλεσμα να έχει ένα μικρό ατύχημα.

«Έχω ένα τράβηγμα στην πλάτη. Μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό.

Σήμερα πονάω λίγο, αλλά ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Χρειάστηκε να ακυρώσω κάποια πράγματα διότι έπρεπε να προσέχω, όμως ήθελα να έρθω να σας δω και σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε.

Eurovision Τραγούδι
