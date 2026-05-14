Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία (βίντεο)

Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ο αναβάτης μοτοσικλέτας που τραυματίστηκε σετροχαίο ατύχημα στον δρόμο προς τον Αλμυρό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:30, όταν –υπό συνθήκες που εξετάζονται– η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η συνεπιβάτης της μηχανής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπέστη τραυματισμό.

Το τροχαίο προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία της περιοχής, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Βίντεο από fonien.gr

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Αθωώθηκε ο 38χρονος που χτύπησε και έσπασε το δόντι της συζύγου του

Ακυρώνονται τα βιολογικά προγράμματα σε κτηνοτροφία και μελισσοκομία