Ακυρώνονται τα βιολογικά προγράμματα σε κτηνοτροφία και μελισσοκομία

«Φρένο» στα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομίας και βιολογικής κτηνοτροφίας βάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακυρώνοντας δράσεις συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Από το συνολικό ποσό, τα 19 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη βιολογική μελισσοκομία και τα 115 εκατομμύρια τη βιολογική κτηνοτροφία.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας πως απαιτείται ένα νέο και πιο αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. Όπως ανέφερε, μέχρι να διαμορφωθεί το νέο σύστημα δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες βιολογικής παραγωγής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τη βιολογική γεωργία.

Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα μεταφερθούν σε άλλες προτεραιότητες του υπουργείο υ, οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, ενώ υποστήριξε ότι υπάρχει πλήρης συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές για τους χειρισμούς που αποφασίστηκαν.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν υπερβολικές και αδικαιολόγητες υπερκαλύψεις αιτήσεων, ειδικά στον τομέα της μελισσοκομίας, όπου οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τα διαθέσιμα κονδύλια. Τόνισε ακόμη πως στόχος είναι οι ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς παραγωγούς, με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Σπύρο Πρωτοψάλτη , οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές ασυμφωνίες στις δηλώσεις παραγωγών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπήρξαν περιπτώσεις όπου δηλώνονταν εκατοντάδες κυψέλες και κατά τον έλεγχο εντοπίζονταν ελάχιστες ή ακόμη και καμία.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν μεγάλη αύξηση των βιολογικών παραγωγών τα τελευταία χρόνια, καθώς από περίπου 34 χιλιάδες το 2020 έφτασαν τις 119 χιλιάδες το 2024, σημειώνοντας αύξηση 250%.

Την ίδια ώρα, οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα ξεπερνούσαν κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους. Στη βιολογική γεωργία οι αιτήσεις άγγιξαν τα 398 εκατομμύρια ευρώ έναντι προϋπολογισμού 172 εκατομμυρίων, στη μελισσοκομία τα 166 εκατομμύρια ευρώ έναντι μόλις 19 εκατομμυρίων διαθέσιμων πόρων, ενώ στην κτηνοτροφία οι αιτήσεις ανήλθαν στα 136 εκατομμύρια ευρώ έναντι προϋπολογισμού 115 εκατομμυρίων.

Σημαντικά ήταν και τα ποσοστά μη συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στους ελέγχους. Στη μελισσοκομία, σε 380 ελέγχους, βρέθηκαν παρατυπίες στο 27% των περιπτώσεων, ενώ το 16% των ενδιαφερόμενων αποχώρησε οικειοθελώς. Αντίστοιχα, στην κτηνοτροφία, τα ευρήματα έφτασαν το 44% και οι αποχωρήσεις το 25%.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 737 έλεγχοι, με ποσοστό ευρημάτων και αποχωρήσεων που ξεπέρασε το 55%, γεγονός που – σύμφωνα με το υπουργείο – ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες του συστήματος πιστοποίησης και ελέγχου.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν κυρώσεις σε φορείς πιστοποίησης, με χρηματικά πρόστιμα και αναστολές λειτουργίας, ενώ δύο φορείς έχασαν τη διαπίστευσή τους από το ΕΣΥΔ. Το υπουργείο επισημαίνει ακόμη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε υπερβολικά μεγάλος αριθμός ελέγχων από τους ίδιους ελεγκτές μέσα στην ίδια ημέρα, στοιχείο που εγείρει ερωτήματα για την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα όπως προενταξιακοί έλεγχοι, πάγωμα πληρωμών και αναστολή νέων εγκρίσεων για φορείς πιστοποίησης, ενώ ειδική ομάδα εργασίας επεξεργάζεται νέο πλαίσιο για τα βιολογικά προϊόντα, με αυστηρότερους ελέγχους, ψηφιακή παρακολούθηση και νέο σύστημα κυρώσεων.

Στόχος, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας στη βιολογική παραγωγή, η προστασία των καταναλωτών και η ουσιαστική στήριξη των πραγματικών παραγωγών.

Διαβάστε επίσης:

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία έως την Παρασκευή για την έκπτωση 4%

Καύσιμα: Φόβοι για νέες αυξήσεις - Ποιά πόλη έχει την φθηνότερη αμόλυβδη