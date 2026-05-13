Λέανδρος για Akyla: "Ενθουσιάστηκα μαζί του, είναι καλό παιδί και πολύ καλός τραγουδιστής"
H Βίκυ Λέανδρος μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και αναφέρθηκε τόσο στον Akyla όσο και στη φετινή της συμμετοχή στον Α’ ημιτελικό της Eurovision.

«Έχει αλλάξει τελείως η Eurovision. Έχει γίνει πιο show, με χορούς, με effects, όλο αυτό το show που γίνεται. Ήταν κάτι ιδιαίτερο και για μένα, έχω δει μεγάλες σκηνές γιατί τραγουδάω, αλλά ήταν κάτι το πολύ ιδιαίτερο» είπε η Βίκυ Λέανδρος.

«Γνώρισα τον Akyla εδώ στη Βιέννη, και είναι ένα πάρα πολύ καλό άτομο, καλό παιδί, πολύ καλός τραγουδιστής και ενθουσιάστηκα μαζί του. Κάνει καταπληκτικό show».

«Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο η Eurovision, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που τραγουδούσα για το Λουξεμβούργο ήμουν 15 χρονών και φέτος θα τραγουδήσω το ίδιο τραγούδι με τότε, το οποίο είναι το “L’amour est bleu”», ανέφερε

