Μόσχα: Η Ρωσία εκτόξευσε τον πιο σύγχρονο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο SAMART που ζυγίζει 208 τόνους

Ο RS-28 Sarmat είναι ο νέος ρωσικός διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM), που έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τον σοβιετικό R-36M “Voevoda”, γνωστό στη Δύση ως “ Σατάν ”. Στη Δύση συχνά αποκαλείται Σατάν II”. RS-28 Sarmat Τα βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται από ρωσικές και δυτικές πηγές είναι: Εμβέλεια έως περίπου 18.000 χιλιόμετρα, ενώ η Ρωσία υποστηρίζει ότι σε ειδικές τροχιές μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τα 30.000 χλμ.

Μεταφέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές MIRV, δηλαδή πολλές ανεξάρτητα κατευθυνόμενες κεφαλές που μπορούν να πλήξουν διαφορετικούς στόχους. Ορισμένες αναφορές μιλούν για 10 έως 15 κεφαλές. Είναι υγρών καυσίμων και εκτοξεύεται από υπόγεια σιλό. Έχει δυνατότητα μεταφοράς υπερηχητικών οχημάτων glide τύπου Avangard, που θεωρητικά δυσκολεύουν την αναχαίτιση από αντιπυραυλικά συστήματα.

Ζυγίζει περίπου 208 τόνους και θεωρείται ένας από τους βαρύτερους ICBM που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Η Ρωσία παρουσιάζει τον Sarmat ως πύραυλο ικανό να παρακάμπτει τα σημερινά και μελλοντικά αντιπυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ και του NATO. Ωστόσο, δυτικοί αναλυτές θεωρούν ότι αρκετοί ρωσικοί ισχυρισμοί πιθανόν είναι υπερβολικοί ή δεν έχουν αποδειχθεί πλήρως.

Σημαντικό επίσης είναι ότι το πρόγραμμα έχει αντιμετωπίσει αρκετές καθυστερήσεις και αποτυχημένες δοκιμές. Υπάρχουν αναφορές για αποτυχίες το 2024 και το 2025, ακόμη και για μεγάλη καταστροφή σε σιλό εκτόξευσης στο κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ. Τις τελευταίες ημέρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε νέα επιτυχημένη δοκιμή και δήλωσε ότι ο Sarmat θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή υπηρεσία έως το τέλος του 2026. Από στρατηγικής πλευράς, ο Sarmat αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ρωσίας να διατηρήσει ισχυρή πυρηνική αποτροπή απέναντι στις ΗΠΑ και το NATO, ειδικά μετά την ένταση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία

