Κρίσιμες ώρες για τη 16χρονη στην Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στον εγκέφαλο

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 16χρονη μαθήτρια, που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, το μεσημέρι της Τρίτης 12/5.

Οι δύο ανήλικες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένες προσπάθειες ανάνηψης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μία κοπέλα κατέληξε περίπου μία ώρα μετά την εισαγωγή της.

Η δεύτερη μαθήτρια επανήλθε μετά από προσπάθειες ανάνηψης και στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Το ιατρικό συμβούλιο που ακολούθησε έκρινε αναγκαία τη μεταφορά της στο ΚΑΤ, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία της σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο, η 16χρονη έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ σε απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό οίδημα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης, όμως η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα για την υγεία της μαθήτριας και την έκβαση των ιατρικών παρεμβάσεων, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν μέσα στην ημέρα.

Πένθος και οδύνη στο σχολείο των δύο μαθητριών

Ατμόσφαιρα βαθιάς θλίψης και πένθους κυριαρχεί στο σχολικό συγκρότημα της Ηλιούπολης, όπου φοιτούσαν οι δύο 16χρονες κοπέλες. Το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ, καθώς εκπαιδευτικοί και μαθητές προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ, ένα εικοσιτετράωρο μετά το συμβάν.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, οι συμμαθητές των δύο έφηβων κοριτσιών προσήλθαν στο σχολείο με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας λουλούδια στη μνήμη της φίλης τους.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το Υπουργείο Παιδείας κινητοποιήθηκε άμεσα και στο σχολείο έχει εγκατασταθεί ειδικό κλιμάκιο ειδικών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Αποστολή τους είναι να προσφέρουν την απαραίτητη ψυχολογική καθοδήγηση και υποστήριξη τόσο στα παιδιά όσο και στους καθηγητές που βιώνουν αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές επικεντρώνονται στην ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα των κοριτσιών, καθώς και στην εξέταση των προσωπικών τους ειδών. Βασικός στόχος των ερευνών είναι να φωτιστούν οι αδιευκρίνιστες πτυχές της υπόθεσης και να εντοπιστούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία.

