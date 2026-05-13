Εurovision - Akylas: Σε ποια θέση τον δείχνουν τα στοιχήματα μετά την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό

Η εμφάνιση του Akyla στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision μπορεί να εξασφάλισε την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό, ωστόσο φαίνεται πως επηρέασε τα δεδομένα στα στοιχήματα.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη 2η θέση των προβλέψεων, αλλά με αισθητή πτώση στα ποσοστά νίκης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurovisionworld, λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωνε ποσοστό νίκης που άγγιζε το 21%, ενώ μετά την εμφάνιση του Ακύλα το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 14%. Την πρώτη θέση έχει η Φιλανδία με 37%, ενώ ακολουθούν η Δανία, η Γαλλία και το Ισραήλ.

Image

Διαβάστε επίσης

Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Media για τον παίκτη που τραυματίστηκε σοβαρά