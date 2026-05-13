«Συμφωνία αυτοκτονίας» στην Ηλιούπολη: Τι αποκαλύπτουν ημερολόγιο και κινητά των δύο κοριτσιών

Σε σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι της Ηλιούπολης μετά τη μοιραία πτώση των δύο ανήλικων κοριτσιών από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Η μία από τις ανήλικες έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη, ηλικίας 17 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ. Φέρει πολλαπλά τραύματα, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε συκώτι και πνεύμονα, καθώς και κάταγμα στη λεκάνη.

«Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διασωληνωμένη. Χθες οι γιατροί και του Ασκληπιείου, αλλά και μετά στο ΚΑΤ, έκαναν τιτάνιες προσπάθειες να την σταθεροποιήσουν. Δεν κατέστη δυνατόν. Προσπαθούμε να κάνουμε ότι καλύτερο είναι», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος και συμπλήρωσε:

«Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, που δεν ήταν εύκολη να τη διαχειριστείς. Δύο νέα κορίτσια, 17 ετών, με συναισθηματική ανισορροπία πήδηξαν στο κενό. Το ένα το κορίτσι δώσαμε μάχη στο Ασκληπιείο της Βούλας, παρότι ήταν νεκρό, να το επαναφέρουν οι γιατροί πάνω από μία ώρα. Δεν τα κατάφεραν. Το άλλο κορίτσι δυστυχώς είναι σε αυτή τη πολύ δύσκολη κατάσταση».

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τα δύο κορίτσια να κάνουν «βουτιά» θανάτου. Το σημείωμα που βρέθηκε καθώς και το ημερολόγιο ενός εκ των δύο κοριτσιών δείχνουν ότι τα κορίτσια έδιναν τη μάχη τους με την κατάθλιψη.

Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛΑΣ ψάχνουν να βρουν εάν υπάρχει και κάτι άλλο που έκανε τα δύο κορίτσια να φτάσουν στο απονενοημένο διάβημα. Για αυτό το λόγο ελέγχονται τα κινητά τηλέφωνά τους καθώς και οι συνομιλίες που είχαν το τελευταίο διάστημα.

Την ίδια στιγμή κλιμάκιο από το υπουργείο Παιδείας θα επισκεφθεί το σχολείο για ψυχολογική υποστήριξη των συμμαθητών των δύο κοριτσιών.

«Μιλάμε για μια συμφωνία αυτοκτονίας, κάτι πολύ σπάνιο»

Η Δρ. Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος και εγκληματολόγος, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega» έκανε λόγο για συμφωνία αυτοκτονίας που, όπως είπε, «αποτελεί γεγονός πολύ σπάνιο. Δύο άνθρωποι είναι σε βαριά συναισθηματική κατάσταση – για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία – αλλά συνδεδεμένες με στενούς φιλικούς δεσμούς», εξήγησε.

