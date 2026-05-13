Τι θα φάμε σήμερα; Light πρασόπιτα με πρωτεΐνη

Υλικά (1 μεγάλο ταψί, 10-12 κομμάτια)
- 2 μεγάλα πράσα, κομμένα σε λεπτές ροδέλες
- 2 αβγά
- 2 ασπράδια
- 150 γρ. cottage
- 150 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- 1 κούπα καλαμποκάλευρο
- 20 γρ. ελαιόλαδο
- αλάτι, πιπέρι
- λίγο σουσάμι για πασπάλισμα
Εκτέλεση
- Βήμα 1: Μαγειρεύουμε τα πράσα σε αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, για 6-7 λεπτά, μέχρι να μαραθούν και να εξατμιστούν τα υγρά τους, χωρίς λάδι ή καρυκεύματα. Τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν ελαφρώς.
- Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε ελαφρά τα αβγά και τα ασπράδια. Προσθέτουμε το γιαούρτι, το cottage cheese, το αλατοπίπερο και τα μαγειρεμένα πράσα. Ανακατεύουμε καλά.
- Βήμα 3: Προσθέτουμε στο μείγμα το καλαμποκάλευρο και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί ο χυλός. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το ελαιόλαδο (κρατώντας μια μικρή ποσότητα για το άλειμμα του ταψιού) και κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα.
- Βήμα 4: Λαδώνουμε το ταψί μας και αδειάζουμε μέσα το μείγμα, στρώνοντάς το ομοιόμορφα με μια σπάτουλα. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με το σουσάμι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια και να ξεκολλάει η πίτα από τα τοιχώματα.
Διατροφική αξία ανά κομμάτι
- Ενέργεια: 156 kcal
- Υδατάνθρακες: 18,5 γρ.
- Πρωτεΐνη: 12,8 γρ.
- Λιπαρά: 3,9 γρ.
- Κορεσμένα λιπαρά: 1,1 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
