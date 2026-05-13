Τι θα φάμε σήμερα; Light πρασόπιτα με πρωτεΐνη
clock 12:30 | 13/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά (1 μεγάλο ταψί, 10-12 κομμάτια)

  • 2 μεγάλα πράσα, κομμένα σε λεπτές ροδέλες
  • 2 αβγά
  • 2 ασπράδια
  • 150 γρ. cottage
  • 150 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
  • 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
  • 1 κούπα καλαμποκάλευρο
  • 20 γρ. ελαιόλαδο
  • αλάτι, πιπέρι
  • λίγο σουσάμι για πασπάλισμα

Εκτέλεση

  • Βήμα 1: Μαγειρεύουμε τα πράσα σε αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, για 6-7 λεπτά, μέχρι να μαραθούν και να εξατμιστούν τα υγρά τους, χωρίς λάδι ή καρυκεύματα. Τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν ελαφρώς.
  • Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε ελαφρά τα αβγά και τα ασπράδια. Προσθέτουμε το γιαούρτι, το cottage cheese, το αλατοπίπερο και τα μαγειρεμένα πράσα. Ανακατεύουμε καλά.
  • Βήμα 3: Προσθέτουμε στο μείγμα το καλαμποκάλευρο και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί ο χυλός. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το ελαιόλαδο (κρατώντας μια μικρή ποσότητα για το άλειμμα του ταψιού) και κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα.
  • Βήμα 4: Λαδώνουμε το ταψί μας και αδειάζουμε μέσα το μείγμα, στρώνοντάς το ομοιόμορφα με μια σπάτουλα. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με το σουσάμι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια και να ξεκολλάει η πίτα από τα τοιχώματα.

Διατροφική αξία ανά κομμάτι

  • Ενέργεια: 156 kcal
  • Υδατάνθρακες: 18,5 γρ.
  • Πρωτεΐνη: 12,8 γρ.
  • Λιπαρά: 3,9 γρ.
  • Κορεσμένα λιπαρά: 1,1 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

