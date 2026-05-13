Ηράκλειο: Δεξιά η λακκούβα, αριστερά τα κολωνάκια... (βίντεο)
13/05/2026
newsroom ekriti.gr

Λίγες μέρες μετά την δημοσίευση ρεπορτάζ του ekriti για τις τεράστιες λακκούβες στην οδό Αγίου Μηνά που ελοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς, και χωρίς ο Δήμος να έχει ακόμα ευαισθητοποιηθεί, πολίτης έστειλε στο ekriti βίντεο με τη δική του ...εμπειρία στον εν λόγω δρόμο.

Οπως φαίνεται, ο οδηγός που περνάει από το σημείο, έχει στα δεξιά του την βαθειά και επικίνδυνη λακκούβα, και στα αριστερά του, σε απόσταση αναπνοής, τα κολωνάκια, άρα είναι αναπόφευκτη η πορεία του οχήματος μέσα από τη λακκούβα.

Δείτε το βίντεο

Αραγε τι περιμένει ο Δήμος για να ρίξει λίγη πίσσα?

