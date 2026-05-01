Μία λακκούβα όλο το Ηράκλειο... (εικόνες)

Δραματική χαρακτηρίζεται από τους δημότες η κατάσταση του οδοστρώματος ακόμα και στις πιο κεντρικές οδούς του Ηρακλείου.

Σπασίματα και ρωγμές στην άσφαλτο, τρύπες και βαθιές τομές συνθέτουν την απογοητευτική εικόνα και στην οδό Αγίου Μηνά, στην καρδιά της πόλης.

Χιλιάδες οχήματα, αυτοκίνητα, μηχανάκια, ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια περνούν από τον συγκεκριμένο δρόμο καθημερινά. Ειδικά για τους δικυκλιστές που από απροσεξία θα περάσουν πάνω από τις λακκούβες, ο κίνδυνος ανατροπής και τραυματισμού είναι πολύ μεγάλος.

Τις φωτογραφίες έστειλε στο ekriti.gr αναγνώστης με την υποσημείωση: "Δηλαδή πόσο δύσκολο ήταν να ρίξουν λίγη άσφαλτο και να τις καλύψουν; Έτσι κι αλλιώς προχειροδουλειές κάνουν και σε λίγους μήνες πάλι λακκούβες εμφανίζονται. Τουλάχιστον να μην κινδυνεύουν άνθρωποι..."

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δολοφονία 21χρονου: Τέσσερις σφαίρες και ακόμη δύο "χαριστικές" – Σοκάρουν στοιχεία από την ιατροδικαστική

Ηράκλειο: Αλλάζει πρόσωπο το παραλιακό μέτωπο – Ξεκινά η μεγάλη ανάπλαση στον κόλπο του Δερματά

Ηλεκτρικά πατίνια: Έρχεται απαγόρευση για τους ανήλικους