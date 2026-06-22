Δανία: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο πέρασε μόλις 30 εκατοστά κάτω από γέφυρα

Το νεότερο πλοίοτης Royal Caribbean International πέτυχε αυτό το εντυπωσιακό εγχείρημα αξιοποιώντας τις αναδιπλούμενες καπνοδόχους του, βάζοντας επιπλέον έρμα και πλέοντας με συγκεκριμένη ταχύτητα, ώστε να μειώσει το συνολικό του ύψος και να περάσει με ασφάλεια κάτω από τη γέφυρα.

Το Legend of the Seas συνεχίζει το ταξίδι του στην Ευρώπη και αναμένεται να καταπλεύσει στο Κάδιθ της Ισπανία την επόμενη εβδομάδα, όπου θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες εργασίες και δοκιμές πριν υποδεχθεί τους πρώτους επιβάτες του.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο πριν από την έναρξη των εμπορικών του δρομολογίων.

Το Legend of the Seas ανήκει στην κλάση Icon Class της Royal Caribbean International και, με ολική χωρητικότητα περίπου 250.800 κόρων, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Έχει μήκος 365 μέτρα, πλάτος 65 μέτρα και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα περίπου 22 κόμβων. Διαθέτει 20 καταστρώματα, περισσότερες από 2.800 καμπίνες και μπορεί να φιλοξενήσει έως 5.610 επιβάτες σε δίκλινη πληρότητα, ενώ η μέγιστη χωρητικότητά του ξεπερνά τους 7.600 επιβάτες, με πλήρωμα περίπου 2.350 ατόμων.

Το πλοίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Meyer Turku στη Φινλανδία και αποτελεί το τρίτο πλοίο της σειράς Icon Class. Κινείται με καύσιμο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ενσωματώνοντας τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στο εσωτερικό του φιλοξενεί οκτώ θεματικές γειτονιές, δεκάδες χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, το εντυπωσιακό AquaDome, το υδάτινο πάρκο Category 6, καθώς και πληθώρα δραστηριοτήτων που μετατρέπουν το πλοίο σε έναν πλωτό προορισμό διακοπών.

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