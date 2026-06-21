Αλβανία: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Τιράνων ενάντια στην επένδυση Κούσνερ

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχονται οι μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά της σχεδιαζόμενης κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στις ακτές της Αδριατικής και συγκεκριμένα στην Σβέρνιτσα , καθώς το Σάββατο καταγράφηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση από την έναρξη των κινητοποιήσεων πριν από 21 ημέρες.







Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους στα Τίρανα, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση» και ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας, Έντι Ράμα. Το κίνημα, που ξεκίνησε ως αντίδραση στην επένδυση, έχει πλέον αποκτήσει ευρύτερα αντισυστημικά χαρακτηριστικά και έχει λάβει την ονομασία «επανάσταση των φλαμίνγκο».







Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η επένδυση που προωθείται στην περιοχή της Σβέρνιτσα, κοντά στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας, έναν σημαντικό υγροβιότοπο της χώρας. Το έργο συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.







Οι επικριτές της επένδυσης κάνουν λόγο για έλλειψη διαφάνειας και εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει επαρκώς στα ερωτήματα που τίθενται γύρω από τους όρους υλοποίησης του έργου.







Μετά το πέρας της μεγάλης διαδήλωσης, εκατοντάδες διαδηλωτές παρέμειναν έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα, ενώ αρκετοί εξ αυτών είχαν ταξιδέψει από χώρες της Ευρώπης ειδικά για να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες Αλβανών της διασποράς ξεκίνησαν οδικά ταξίδια από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και άλλες χώρες, σχηματίζοντας καραβάνια οχημάτων με αλβανικές σημαίες.







Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν από το βήμα της συγκέντρωσης ότι δίνουν τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό να παραιτηθεί έως την Κυριακή, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα επιχειρήσουν την κατάληψη κυβερνητικών κτιρίων. Σύμφωνα με αναφορές αλβανικών ΜΜΕ, η συμμετοχή στη συγκέντρωση ενδέχεται να έφθασε ακόμη και τις 150.000 άτομα, με σημαντική παρουσία Αλβανών που ταξίδεψαν από χώρες της Ευρώπης, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και το Κόσοβο.







Από την πλευρά του, ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε ανυποχώρητος. Σε κοινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σοσιαλιστικού Κόμματος και της κοινοβουλευτικής του ομάδας, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι η επένδυση στη Σβέρνιτσα θα προχωρήσει κανονικά, παρά τις έντονες αντιδράσεις και την αυξανόμενη κοινωνική πίεση.

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