''Βόμβα'' στο ΝΒΑ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

Μία σχέση 13 ετών έλαβε τέλος. Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μιλγουόκι Μπακς κλείνουν το κεφάλαιο της κοινής τους ιστορίας, με τα “Ελάφια” να κάνουν trade τον Έλληνα φόργουορντ στέλνοντάς τον στο Μαϊάμι μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις.

Οι Μπακς έκαναν δικό τους τον Γιάννη επιλέγοντάς τον στο νούμερο 15 του NBA Draft στις 27 Ιουνίου του 2013 και χάρη στον Έλληνα, τον Ιούλιο του 2021 έφτασαν στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ μετά από 50 χρόνια.

Τα ανταλλάγματα που πρόσφεραν οι Χιτ για να κάνουν δικό τους τον Γιάννη είναι:

ο γκαρντ Τάιλερ Χίρο, ο γκαρντ Κασπάρας Γιακουτσόνις, ο φόργουορντ Χάιμε Χάκες, ο σέντερ Κελέλ Γουέρ, 3 επιλογές πρώτου γύρου στο Draft (2026, 2031, 2033) και 1 επιλογή δεύτερου γύρου στο Draft (2033)

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Σε 13 σεζόν στο NBA ο Γιάννης έχει 24.1 πόντους, 9.9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ ανά 32.7 λεπτά σε 895 αγώνες κανονικών περιόδων.

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