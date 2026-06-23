Μιχάλης Καραμαλάκης: Ζητά ενημέρωση από τον Δήμαρχο για τη σύμβαση Καθαριότητας

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε την με ημερ. 22-6-2026 επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, αναφορικά με την εφαρμογή της σύμβασης καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή τις τελευταίες ημέρες έχουν διατυπωθεί δημόσια καταγγελίες, ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης καθαριότητας. Το γεγονός ότι έχουν τεθεί από τους ίδιους τους εκπροσώπους των εργαζόμενων της υπηρεσίας καθαριότητας, καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την παροχή σαφών απαντήσεων.

Ζητά από τη δημοτική αρχή να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τα ακόλουθα:

Πρώτον, για την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των μέσων και του προσωπικού που προβλέπονται από τη σχετική σύμβαση.



Ειδικότερα, ζητούμε να διευκρινιστεί εάν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχαν παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, και εάν ο ιδιώτης ανάδοχος διαθέτει σήμερα το προβλεπόμενο προσωπικό, τα απαιτούμενα μέσα, τον αναγκαίο εξοπλισμό και τις υποδομές για την πλήρη και ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Δεύτερον, έχει γίνει αναφορά στη συνδρομή οχημάτων και μέσων του Δήμου για την υποστήριξη της αποκομιδής. Θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό συμβαίνει αυτό, για ποιους λόγους και ποιο είναι το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα για τον Δήμο Ηρακλείου;

Τρίτον, χρησιμοποιούνται υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου για εργασίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο της σύμβασης του ιδιώτη αναδόχου;



Ειδικότερα, ζητούμε να διευκρινιστεί εάν δημοτικοί υπάλληλοι απασχολούνται στην αποκομιδή απορριμμάτων στο 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα ή/και στην περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων από το σύνολο του Δήμου, παρότι οι συγκεκριμένες εργασίες προβλέπονται στο συμβατικό αντικείμενο του ιδιώτη.

Τέταρτον, εάν έχουν καταγραφεί αποκλίσεις από συμβατικές υποχρεώσεις και ποιοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα; Εφόσον προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι και διαδικασίες, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε εάν υπήρξαν διαπιστώσεις, παρατηρήσεις ή ενδεχόμενη ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών ελέγχου.

Ο Μιχάλης Καραμαλάκης επισημαίνει ότι:



Η διαφάνεια δεν αποδυναμώνει τη διοίκηση. Την ενισχύει.



Η αξιοπιστία δεν χτίζεται με γενικές διαβεβαιώσεις, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία, αποφάσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις.



Δεν ζητούμε αντιπαράθεση.



Δεν προδικάζουμε ευθύνες.



Με την επιστολή του ζητά ενημέρωση. Ζητά την αποτύπωση της σαφούς εικόνας για την εφαρμογή της σύμβασης.



Ζητά επίσης να γνωρίζουν οι δημότες ότι τα χρήματα που καταβάλλουν αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που παρέχονται και ότι ο Δήμος ασκεί πλήρως τον ελεγκτικό και εποπτικό του ρόλο.



Επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών, η διαφάνεια στη διαχείριση και η αξιοπιστία των θεσμών είναι ζητήματα που αφορούν όλους μας και δεν μπορούν να αφήνουν καμία σκιά.



Ολοκληρώνοντας τονίζει ότι αναμένει από τη Δημοτική Αρχή συγκεκριμένες απαντήσεις, με στοιχεία και πλήρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

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