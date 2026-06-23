Στη Βουλή σήμερα η δικογραφία για Αβραμόπουλο - Τι θα γίνει με την ασυλία και τα ψηφοδέλτια

Το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο παίρνει σήμερα το πρωί τον δρόμο για τη Βουλή, αλλά έπεσε χθες ως κεραυνός εν αιθρία στο πολιτικό σύστημα και αυτό για δύο βασικούς λόγους. Αφενός, η υπόθεση του Qatargate, στην οποία είχαν εμπλακεί η Εύα Καϊλή, ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι και ο ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι μεταξύ άλλων, παραμένει σε πλήρη αδράνεια, αφετέρου το όνομα του κ. Αβραμόπουλου είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Αντόνιο Παντσέρι, όμως τότε ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύννομα και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές.

Ποιο είναι το επίδικο για τις βελγικές αρχές; Ένα ποσό λίγο πάνω από 70.000 ευρώ (μικτά) που φέρεται να έχει λάβει ο κ. Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο συμβούλιο ΜΚΟ, μαζί με την πρώην ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι και τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαϊκές πηγές, ο κ. Αβραμόπουλος μπορεί να αντιμετωπίζει κατηγορίες που να αφορούν αποδοχή προϊόντος εγκλήματος (δωροδοκία), ακόμα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Νομικοί κύκλοι στην Αθήνα πάντως θεωρούν την υπόθεση εξαιρετικά αδύναμη, αν δεν υπάρχουν στοιχεία νεότερα από αυτά που είναι ήδη γνωστά, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος είχε τη συγκατάνευση της Κομισιόν για να συνεργαστεί με τη ΜΚΟ του Παντσέρι, ενώ οι αμοιβές του είναι δηλωμένες στο Πόθεν Έσχες του και φορολογημένες. Θα ήταν μάλλον απίθανο να γνωρίζει την πηγή των χρημάτων, εκτιμούν αρμόδιες νομικές πηγές, και διερωτώνται τι γίνεται και με τα άλλα μεγαλόσχημα μέλη του εν λόγω συμβουλίου που επίσης έλαβαν τις προβλεπόμενες αμοιβές από τη ΜΚΟ.

«Δεν με αφορούσε ποτέ»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά μεταξύ άλλων στο αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τον ίδιο να λέει ότι η συμμετοχή του στη ΜΚΟ Fight Impunity, η οποία ελέγχεται από αρχές των Βρυξελλών για το Qatargate, «ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο».

Ο Αβραμόπουλος ήταν επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω ΜΚΟ, που ίδρυσε ο άλλοτε ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, ενώ παραιτήθηκε από την οργάνωση μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico, οι βελγικές αρχές κάλεσαν πέρυσι τον πρώην επίτροπο να καταθέσει, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Ο ίδιος χθες με τη δήλωσή του σχολίασε ότι η υπόθεση αυτή «δεν με αφορούσε ποτέ» και σημείωσε ότι το ζήτημα «που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Έρχεται αρση ασυλίας

Πρώτο βήμα θα είναι η άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου, όπως αναμένεται να τη ζητήσει από τους συναδέλφους του στην Ολομέλεια της Βουλής. Με τα δικά του λόγια, «παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Το Qatargate είχε ξεσπάσει τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι βελγικές αρχές προχωρούσαν σε μπαράζ εφόδων και ελέγχων σε ακίνητα στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για πρόσωπα που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φέρονται να λάμβαναν ανταλλάγματα για να προωθούν συμφέροντα του Κατάρ. Στους συλληφθέντες ήταν εκτός από τον Παντσέρι, και η τότε αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή καθώς και ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζόρτζι.

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