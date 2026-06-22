Διαρροή email αποδήμων: Ένοχη η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι

Σε ποινή φυλάκισης από 8 μήνες έως 20 μήνες καταδικάστηκαν κατά συγχώνευση οι τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στη δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Με τους κατηγορούμενους να είναι όλοι παρόντες, κατά την ετυμηγορία του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών καθώς κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία (2-1) με την πρόεδρο να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να αθωωθεί για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Αντιστοίχως, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών αφού κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (2-1) μειοψηφούφης της πρόεδρου για το αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Τέλος, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, και ο τότε γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας, Μένιος Κορομηλάς κηρύχθηκαν ομόφωνα αθώοι για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, ενώ για την πράξη της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ο πρώτος κηρύχθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (2-1) και ο δεύτερος ομόφωνα ένοχος. Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών ο Μένιος Κορομηλάς σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

Η εκτέλεση των ποινών ανεστάλη για όλους τους καταδικασθέντες επί τριετία. Ως προς τα ελαφρυντικά το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους καταδικασθέντες να χορηγηθεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Σημειώνεται ότι πως η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, είχε προτείνει την ενοχή του τότε γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Θεοδωρόπουλου, και του τότε γραμματέα τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας, Μένιου Κορομηλά, για την πράξη της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την απαλλαγή τους για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Τέλος, διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του Γενικού Κανονισμού Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σχετίζονται με την παρούσα υπόθεση, έχουν επιβληθεί στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, τον Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον Μένιο Κορομηλά, τα οποία ομόφωνα έχει επικυρώσει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

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