Καταπέλτης η εισαγγελέας για Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου – “Ήξερε πολύ καλά τι έκανε”

Καταπέλτης σε βάρος της πρώην ευρωβουλεύτριας της ΝΔ, Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, ήταν η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν της ευρωεκλογές του 2024.

«Ο Σταυριανουδάκης και η Ασημακοπούλου πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν» τόνισε η εισαγγελέας Αιμιλία Σοφία Μέρη και εισηγήθηκε την ενοχή τόσο της κατηγορουμένης πρώην ευρωβουλευτή όσο και του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αντιστοίχως, πρότεινε την ενοχή του τότε γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Θεοδωρόπουλου, και του τότε γραμματέα τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας, Μένιου Κορομηλά για την πράξη της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξηγώντας πως θα πρέπει να αθωωθούν για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Κατά την εισαγγελική λειτουργό, οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων ότι δεν γνώριζαν τί περιείχε το ηλεκτρονικό αρχείο δεν ευσταθούν, αφού από τον τίτλο και μόνο προέκυπτε το περιεχόμενό του.

Ωστόσο, όπως εξήγησε για τους Θεοδωρόπουλο και Κορομηλά, τους οποίους χαρακτήρισε «ταχυδρόμους», ο ρόλος τους περιορίστηκε στην αποστολή του αρχείου, πράγμα το οποίο δεν επαρκεί για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος για το οποίο απαιτείται και βλάβη του θύματος.

«Ο τίτλος του αρχείου το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο από οποιονδήποτε το διάβασε. Είναι ξεκάθαρη η προέλευση του καταλόγου» είπε και πρόσθεσε για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους: «Η χρήση του αρχείου από τους δύο έγινε χωρίς σκοπό βλάβης τρίτων προσώπων. Θεωρώ ότι δε γνώριζαν καν τη χρήση που θα γινόταν και για να έχουμε σκοπό βλάβης θα πρέπει να ξέρουν τη χρήση».

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