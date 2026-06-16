Ένας… Μητσοτάκης στη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα (βίντεο)

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα πραγματοποίησε στη Νίκαια την πρώτη της δημόσια συγκέντρωση, όπου ο πρώην πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες και άκουσε τα προβλήματα και τις προτάσεις τους.

Το κλίμα της εκδήλωσης έγινε ακόμη πιο χαλαρό όταν σημειώθηκε ένα μικρό ευτράπελο. Ανάμεσα στους πολίτες που ζήτησαν τον λόγο βρέθηκε ένας… Μητσοτάκης.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Μητσοτάκη, επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στα ζητήματα που απασχολούν τον επαγγελματικό του κλάδο.



Η ανακοίνωση του ονόματός του προκάλεσε χαμόγελα στο κοινό. Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, Θανάσης Πάτρας, σχολίασε με χιούμορ: «Φανταστείτε σε συγκέντρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μιλάει ένας Τσίπρας. Δεν θα το πιστεύατε. Κι όμως, στη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα μιλάει ένας Μητσοτάκης».

Ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκινώντας την ομιλία του, αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό, λέγοντας: «Σήμερα είμαι πολύ ευτυχής γιατί είναι η πρώτη φορά που είχαμε έναν Μητσοτάκη που δεν φοβάται το εντιμόμετρο».

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