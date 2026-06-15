Ο Τσίπρας «κλειδώνει» τη σκιώδη κυβέρνηση της ΕΛ.Α.Σ.: Σε ρόλο συντονιστή ο πρώην υπουργός, Κώστας Γαβρόγλου

Για μια ακόμη φορά, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει στη διαδικασία να σχηματίσει τη δική του κυβέρνηση, μόνο που αυτή τη φορά είναι «σκιώδης», θα είναι δηλαδή ένα εσωτερικό σχήμα στο πλαίσιο οργάνωσης του κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», όπου κάθε πρόσωπο που θα επιλεγεί, θα παρακολουθεί έναν τομέα κυβερνητικής πολιτικής.

Τα ονόματα αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες καθώς τα ονόματα, εν πολλοίς, έχουν «κλειδώσει» και οι τελικές αποφάσεις έχουν ληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συντονιστής αναμένεται να είναι ο πρώην υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, ενώ τομεάρχης Οικονομικών θα αναλάβει, όπως όλα δείχνουν, ο οικονομολόγος, Γιώργος Χουλιαράκης, που θυμίζουμε ότι στην κυβέρνηση Τσίπρα είχε αναλάβει υπουργός Οικονομικών. Αναπληρώτριά του θα είναι η Ευγενία Φωτονιάτα.

Στον τομέα της Ανάπτυξης θα επιλεγεί πρόσωπο το οποίο προέρχεται από τον χώρο της αγοράς και γνωρίζει το αντικείμενο, προκειμένου αφενός να ασκεί κριτική στα κακώς κείμενα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αφετέρου να καταθέτει προτάσεις εκ μέρους της ΕΛ.Α.Σ.

Στις σκέψεις ήταν αρχικά να συμπεριληφθεί στο σχήμα και η Έφη Αχτσιόγλου, που θυμίζουμε ότι παραιτήθηκε από βουλευτής προκειμένου να ενταχθεί στο νέο πολιτικό σχήμα, αλλά προς στιγμήν δεν φαίνεται να αναλαμβάνει κάποιον τομέα.

Η συγκρότηση πάντως της ομάδας θεωρείται κομβική εξέλιξη, καθώς οι τομεάρχες θα αποτελέσουν τη «βιτρίνα» του κόμματος στην καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση.

Θα είναι εκείνοι που θα τοποθετούνται για την οικονομία, την ασφάλεια, την υγεία, την παιδεία και όλα τα μεγάλα ζητήματα, ακόμη και προς τα μέσα ενημέρωσης, μεταφέροντας τις θέσεις της Συμπαράταξης και ασκώντας πίεση με τον δικό τους τρόπο στην κυβέρνηση.

Θέλουν να καταδείξουν πως ο φορέας είναι έτοιμος να αντιπαρατεθεί πλήρως έναντι των υπουργών Κυριάκου Μητσοτάκη, πως είναι η μόνη εναλλακτική λύση στη Νέα Δημοκρατία και πως την επόμενη ημέρα των εκλογών θα βρίσκεται ο κ. Τσίπρας στον θώκο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως τον φέρουν άλλωστε οι δημοσκοπήσεις, με προοπτική να αναλάβει κάποια στιγμή και πάλι στο μέλλον τα ηνία της εξουσίας.

Δείχνει όμως και κάτι άλλο, πως η ΕΛ.Α.Σ. αφήνει πίσω της τη φάση της ίδρυσης και περνά σε μια περίοδο πιο οργανωμένης και συστηματικής πολιτικής παρουσίας.

Με συγκεκριμένα πρόσωπα, ρόλους και ευθύνες, το κόμμα επιχειρεί τώρα να εμφανιστεί ως μια έτοιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή άλλωστε, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα προχωρά σε έναν παράλληλο σχεδιασμό που περιλαμβάνει έντονη εξωστρέφεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα πρόγραμμα περιοδειών και δημόσιων εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο την άμεση επαφή με τους πολίτες. Η αρχή γίνεται σήμερα από τη Νίκαια, όπου στις 19:30 στην πλατεία 17ης Αυγούστου, ο κ. Τσίπρας ξεκινά έναν κύκλο συναντήσεων με πολίτες.

«Η φωνή των πολιτών, η φωνή της κοινωνίας είναι στο επίκεντρο της συζήτησης πάνω στα θέματα και τα προβλήματα ώστε να ανοίξει ο διάλογος που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας», αναφέρουν πηγές της λεωφόρου Αμαλίας και προσθέτουν: «Όχι απλά στην πολιτική αλλαγή αλλά στην αλλαγή πολιτικής». Σημειώνουν ακόμη ότι «η ΕΛ.Α.Σ. θέλει να ακούσει τους ανθρώπους που εργάζονται ατελείωτες ώρες, συχνά χωρίς ανάπαυλα και σε διαδοχικούς εργοδότες για να διασφαλίσουν τα απολύτως απαραίτητα και αυτά με δυσκολία, ενώ συχνά διακινδυνεύουν ακόμα και τη ζωή τους. Βρίσκονται διαρκώς σε έναν καθημερινό αγώνα δρόμου, μιας όλο και δυσκολότερης επιβίωσης».

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων. Το Εθνικό Συμβούλιο αναμένεται να αριθμεί εκατοντάδες μέλη από όλη την Ελλάδα, ενώ μικρότερα όργανα, όπως η Πολιτική Επιτροπή και το Συντονιστικό, θα έχουν πιο ευέλικτο ρόλο και θα ασχολούνται με τον καθημερινό σχεδιασμό και την υλοποίηση των αποφάσεων.

Η ολοκλήρωση αυτής της οργανωτικής δομής θεωρείται απαραίτητη για να μπορέσει το κόμμα να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο. Ο στόχος είναι να υπάρχει παρουσία παντού, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι την περιφέρεια, και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα στηρίζει τις πολιτικές πρωτοβουλίες.

Στο εσωτερικό της ΕΛ.Α.Σ. επικρατεί η εκτίμηση ότι η κινητικότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα – με περισσότερες δράσεις, συμμετοχή εθελοντών και ανάδειξη νέων προσώπων – θα αρχίσει σύντομα να φαίνεται ακόμη περισσότερο και στις δημοσκοπήσεις. Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι όσο το κόμμα αποκτά πιο καθαρή εικόνα και πιο δυνατή φωνή, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσει μεγαλύτερο έδαφος στην κοινή γνώμη.

Η λογική είναι απλή: όσο περισσότεροι πολίτες γνωρίζουν τα στελέχη, τις θέσεις και τις προτάσεις της Συμπαράταξης, τόσο πιο εύκολα μπορεί να ενισχυθεί η επιρροή της.

Οι επόμενες μετρήσεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα δείξουν αν αυτή η στρατηγική αρχίζει να αποδίδει. Αναφερόμαστε στις μετρήσεις μέχρι και τα μέσα Ιουλίου δηλαδή, γιατί παραδοσιακά το χρονικό διάστημα που ακολουθεί έως και το τέλος Αυγούστου δεν θεωρείται ιδανικό για σφυγμομετρήσεις, καθώς αρκετός κόσμος φεύγει για διακοπές και το δείγμα δεν σταθμίζεται το ίδιο εύκολα όπως κατά την τρέχουσα περίοδο.

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

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