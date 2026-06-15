Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Παρέμβαση τουριστικών και επαγγελματικών φορέων στον ΟΛΗ ΑΕ για την "έξωση"

Κοινή επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΗ Α.Ε., κ. Μηνά Παπαδάκη, απέστειλαν οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.

Με αφορμή πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ΟΛΗ Α.Ε. έχει ζητήσει την εκκένωση του ακινήτου που σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, οι φορείς καλούν τη διοίκηση της εταιρείας να εξετάσει την αναστολή ή απόσυρση της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Η επιστολή:

Προς

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΛΗ Α.Ε.

κ. Μηνά Παπαδάκη

Αξιότιμε κ. Παπαδάκη,

Με ιδιαίτερη ανησυχία ο κλάδος του τουρισμού και όχι μόνο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.

Οι αυξημένες αφίξεις μεταναστών, οι συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία προσωρινών δομών φιλοξενίας, ακόμη και σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ τοπικών κοινωνιών και Δήμων, η πίεση που δέχεται η Περιφέρεια, καθώς και η ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση των αστυνομικών και, κυρίως, των λιμενικών αρχών, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πληροφορούμαστε ότι η εταιρεία σας, ως ιδιοκτήτρια του ακινήτου που σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, έχει ζητήσει την άμεση εκκένωσή του μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων.

Εκτιμούμε ότι, σε περίπτωση υλοποίησης της εκκένωσης πριν εξευρεθεί εναλλακτικός χώρος, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων υποδομών, ενδέχεται να αναγκαστούν να φιλοξενήσουν προσωρινά τους αφιχθέντες σε χώρους δημόσιας θέασης. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις και να επηρεάσει δυσμενώς την εικόνα της Κρήτης ως διεθνούς τουριστικού προορισμού, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την τοπική οικονομία.

Για τον λόγο αυτό, και αναγνωρίζοντας τη διαχρονική ευαισθησία και τη στήριξή σας προς το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, σας καλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο αναστολής ή απόσυρσης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν κατάλληλο εναλλακτικό χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Επιβάλλεται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τους Δήμους και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, να καταλήξει σε μια βιώσιμη λύση, εκτός τουριστικών περιοχών, θεωρούμε επίσης δεδομένο ότι την ευθύνη διαχείρισης μέχρι τότε ,της κατάστασης ,εντός του κτιρίου, θα βαρύνει αποκλειστικά τις αρμόδιες αρχές.

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση και τη στήριξή σας, για ακόμη μία φορά, σε ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τον τουρισμό και την οικονομία της Κρήτης, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Οι εκπρόσωποι των τουριστικών και επαγγελματικών φορέων της Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης,



Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου



ΟΕΒΕΝΗ -Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου



Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων,



Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων



Σύλλογος Ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δίκυκλων “ Ηνίοχος ”,



Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης,



Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου



Σύλλογοι Εστίασης και Καταστημάτων Νομού Ηρακλείου



Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης



Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου



Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (ΕΡΜΗΣ)





ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δολοφονία Δασκαλάκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο, διαφωνία για τον 57χρονο πατέρα

Κρήτη: Εγκατέλειψαν τον οδηγό της μηχανής αλλά λίγο παρακάτω το ΙΧ τους... "έμεινε"